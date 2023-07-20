В Австрии назвали выход РФ из 'зернового соглашения' пощечиной странам Африки

Выход России из "зернового соглашения" является пощечиной странам Африки и всем остальным, которые зависят от украинского зерна. Москва цинично использует голод как оружие, тогда как со стороны Евросоюза нет никаких санкций в отношении продовольствия из РФ.

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Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг перед началом Совета ЕС по иностранным делам на брифинге в Брюсселе 20 июля. Он подчеркнул, что цинизму России нет равных.

"Это диаметральное противоречие с тем нарративом, который они распространяют. Это пощечина странам Африки и другим регионам, которые зависят от этого зерна", – сказал политик, комментируя выход РФ из Черноморской зерновой инициативы, атаку на Одессу и Николаев, а также угрозы Москвы топить корабли, идущие в украинские порты.

По его словам, ЕС выдвигал ряд предложений Кремлю, чтобы удовлетворить его "легитимные требования", однако тот не пошел навстречу.

"Была возможность, была гибкость, но не с российской стороны… Я думаю, что вполне понятно, что мы имеем ситуацию, когда Москва цинично использует голод как оружие, а также бомбардирует главные порты – это реакция", – заявил глава МИД Австрии.

Он добавил, что со стороны Европейского Союза нет никаких санкций в отношении продовольствия или зерна из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Москва прекратила зерновое соглашение с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без РФ.

– 19 июля президент России Владимир Путин пожаловался на "притеснения" и заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– РФ объявила, что все суда в Черном море, следующие в украинские порты с 20 июля, будет считать "законной военной целью".

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