'Панамский канал останется панамским': президент Мулино резко ответил на обещание Трампа

Президент Панамы Хосе Рауля Мулино резко отреагировал на планы нового президента США Дональда Трампа вернуть Америке контроль над Панамским каналом. Мулино заявил, что ни одно государство не может вмешиваться в управление каналом, который есть и будет и дальше принадлежать Панаме.

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Свой ответ Трампу президент Панамы обнародовал в соцсети Х. Он решительно осудил заявление президента США.

"От имени Республики Панама и ее народа я категорически отрицаю слова президента Дональда Трампа относительно Панамы и ее канала в его инаугурационной речи. Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем за соблюдение постоянного нейтралитета", – заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

Он также отверг утверждение президента США о том, что Китай эксплуатирует канал.

"Никакого присутствия нет. В мире нет ни одной страны, которая вмешивалась бы в работу канала", – подчеркнул Мулино.

Также он добавил, что Панама с 1999 г. ответственно руководит каналом и расширяет его в интересах всего мира и торговли.

По словам Хосе Мулино, Панама будет пользоваться международным правом как способом регулирования отношений между странами, в том числе США.

"Диалог – это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом", – добавил Мулино.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил, что он может использовать экономические и военные методы, чтобы восстановить контроль США над Панамским каналом и Гренландией. А во время инаугурационной речи 20 января еще раз повторил свои посягательства на Панамский канал.

Как сообщал OBOZ.UA, после инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал вернуть Америке Панамский канал. Он заявил, что якобы каналом управляет Китай, поэтому Соединенные Штаты "заберут его обратно".

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