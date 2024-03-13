Палата представителей сделала первый шаг к запрету TikTok для американцев: что происходит

Законодатели Палаты представителей приняли законопроект, который может запретить TikTok для пользователей в США. Но пока неясно, какова будет судьба этой меры в Сенате.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Законопроект был принят 352 голосами против 65 при поддержке обеих партий.

Однако в Сенате его ждет более неопределенный путь, где некоторые выступают за другой подход к регулированию приложений, принадлежащих иностранцам. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат рассмотрит закон, сообщает Reuters.

Прохождение законопроекта через Палату представителей, контролируемую Республиканской партией, произошло в тот момент, когда бывший президент Дональд Трамп дал понять, что выступает против запрета.

Законопроект, получивший название "Закон о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников", был представлен 5 марта представителями Специального комитета Палаты представителей по делам Коммунистической партии Китая. Два дня спустя члены Палаты представителей Комитета по энергетике и торговле единогласно проголосовали за одобрение законопроекта, в котором TikTok рассматривается как угроза национальной безопасности, поскольку он контролируется иностранным противником.

Президент Джо Байден, создавший в феврале официальную учетную запись TikTok в рамках своей предвыборной кампании, ранее заявлял, что подпишет законопроект, если он будет принят, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Белый дом предоставляет "техническую поддержку" в разработке законодательства.

Хотя члены Палаты представителей, составившие законопроект, ранее заявляли, что он "не запрещает TikTok", закон в его нынешнем виде требует, чтобы ByteDance продала TikTok в течение примерно шести месяцев, чтобы приложение "оставалось доступным в Соединенных Штатах". Если законопроект будет принят, владельцы магазинов приложений, такие как Apple и Google наряду с интернет-хостинговыми компаниями будет запрещено поддерживать TikTok и другие приложения, связанные с ByteDance.

Напомним, Европейский Союз оштрафовал видеосервис TikTok. Причиной послужила обработка данных детей. Сумма штрафа составила 345 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не планируют запрещать TikTok. Хотя в Минцифре и следят за подобными тенденциями в других странах.

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