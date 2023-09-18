Нарушение персональных данных детей: ЕС оштрафовал TikTok на рекордную сумму

Европейский Союз оштрафовал видеосервис TikTok. Причиной послужила обработка данных детей. Сумма штрафа составила 345 миллионов евро.

Как сообщает Reuters, речь идет о нарушении законов о конфиденциальности. Платформа совершила ряд нарушений в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что это первый случай, когда TikTok получил выговор от ведущего регулятора в ЕС.

В то же время, представители платформы заявили, что не согласны с этим решением. Особенно их возмутил размер штрафа.

В компании также заявили, что большая часть критики не актуальна в результате мер, введенных до начала расследования в сентябре 2021 года.

Видео дня

"Нарушения TikTok включали то, что в 2020 году учетные записи пользователей в возрасте до 16 лет были установлены как "публичные" по умолчанию и что TikTok не проверял, действительно ли пользователь был родителем или опекуном ребенка, когда он был связан через "семейное соединение", – заявил регулятор.

Как известно, TikTok добавил функцию более жесткого родительского контроля в ноябре 2020 года.

Тем не менее, теперь в компании заявили, что планируют и дальше обновлять свои материалы по конфиденциальности, чтобы сделать различия между общедоступными и частными учетными записями более четкими.

На это у TikTok есть три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не планируют запрещать TikTok. Хотя в Минцифре и следят за подобными тенденциями в других странах.

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