Падал град размером с теннисный мяч: в США пронесся мощный торнадо, есть разрушения и погибшие. Фото и видео

Вечером 19 апреля в нескольких штатах США пронесся мощный торнадо, который привел к множеству разрушений и даже человеческим жертвам. Стихийное бедствие затронуло штаты Небраска, Миссури, Техас, Оклахома и Айова.

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В некоторых регионах был зафиксирован град размером с теннисный мяч. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стихийное бедствие привело к существенным повреждения линий электропередач, в результате чего около 20 тыс. человек остались без электричества. По сообщения местных властей в городе Коул (штат Оклахома) по меньшей мере два человека погибли. Точное число пострадавших в настоящее время неясно, однако сообщается, что, кроме погибших, еще несколько человек были госпитализированы.

Специалисты предупреждают, что фронт суровой погоды протянется через несколько штатов в течение ближайших дней, что может привести к тому, что несколько других прорывных торнадо продолжат наносить ущерб в регионе.

Стоит отметить, что разрушения произошли после того, как в последние недели на Средний Запад и Юг Соединенных Штатов обрушилась серия торнадо, в результате которых погибли по меньшей мере 26 человек.

По информации издания New York Post, еще одна волна сильных гроз разразится вблизи фронта, особенно от средней и верхней прибрежной равнины Техаса до западной Луизианы. Несколько сильных штормов также могут распространиться дальше на север и восток на другие части Луизианы, а также на Миссисипи, южный и восточный Арканзас и юго-запад Теннесси.

Центр прогнозов FOX ожидает, что крупный град и разрушительные порывы ветра будут основными угрозами, но также в США не исключают опасность торнадо.

Напомним, в результате разрушительного торнадо, пронесшегося по территории штата Миссисипи 24 марта, погибли минимум 25 человек, еще один погибший – в штате Алабама. Количество раненых в результате стихийного бедствия исчисляется десятками.

Ранее сообщалось, что в марте Мозамбик и Малави подсчитывали ущерб от тропического шторма "Фредди". Он оставил после себя разрушения, унес жизни более 60 человек, еще 200 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта территорию Украины накрыла мощная непогода. Порывистый ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи, улицы городов замело снегом.

Недавно капризы погоды фиксировали и за пределами Украины. В частности, на черноморском побережье Грузии неожиданно начался мощный ураган, захвативший Батуми, Чакви, Кобулети и другие города Аджарии. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья.

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