В Мозамбике и Малави жертвами шторма ''Фредди'' стали более 60 человек, еще 200 пострадали. Фото

Мозамбик и Малави в понедельник, 13 марта, подсчитывали ущерб от тропического шторма "Фредди". Он оставил за собой след разрушений, унес жизни более 60 человек, еще 200 пострадали.

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Об этом сообщило британское агентство Reuters. Отмечается, что пока неизвестно точное количество жертв шторма, равно как и объемы разрушений.

По данным Всемирной метеорологической организации, "Фредди" является одним из сильнейших штормов, когда-либо зарегистрированных в южном полушарии, и может быть самым продолжительным тропическим циклоном.

В субботу он ударил по центральной части Мозамбика, срывая крыши со зданий и повлек за собой наводнения вокруг порта Келимане, а затем переместился вглубь страны в Малави с проливными дождями, которые вызвали оползни.

Полный масштаб ущерба и погибших в Мозамбике, в частности, пока неизвестно, поскольку в некоторых частях пострадавшего района были прекращены электроснабжение и прервана телефонная связь.

В главном коммерческом центре Малави Блантайри центральная больница приняла не менее 60 тел по состоянию на утро 13 марта. Об этом изданию сообщила руководительница организации "Врачи без границ" (MSF) Марион Печайр, добавив, что около 200 раненых находятся на лечении в медучреждении.

По ее словам, травмы люди получили в результате падения деревьев, оползней и внезапных наводнений.

"Многие дома глинобитные с жестяными крышами, и эти крыши падают людям на головы", – рассказала Марион Печайр.

Спикер департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Чипилиро Хамула отметил, что раненые до сих пор прибывают из пострадавших районов.

Спикер полиции Питер Калайя сообщил, что спасательные группы искали людей в Чилобве и Ндиранде – двух наиболее пострадавших районах во втором по величине городе страны Блантайри, где в понедельник все еще шел дождь, и многие дома были обесточены.

"Спасатели опасаются, что некоторые пропавшие без вести похоронены под обломками", – сказал Калайя.

По меньшей мере, шесть человек погибли в Келимане на востоке Мозамбика, сильно пострадавшего от шторма, сообщили городские власти.

Министр здравоохранения Арминдо Тиаго сообщил в эфире Радио Мозамбика, что ситуация также критична в провинции Замбезия.

"Мы не можем получить точную картину масштаба ущерба, поскольку нет связи со всеми регионами", – сказал он из больницы в Келимане.

Общее число погибших от шторма "Фредди" в Мозамбике, Малави и Мадагаскаре с тех пор, как он обрушился на сушу в прошлом месяце, сейчас приближается к сотне.

У местных гуманитарных организаций нет возможностей для борьбы с катастрофой такого масштаба, отметил руководитель отдела коммуникаций в Мозамбике Гай Тейлор.

"Мы видели много разрушенных построек и клиник. Ветер срывал крыши с домов людей. Еще до удара циклона мы наблюдали локальные наводнения", – сказал он.

По его словам, ветер утих в понедельник, но все еще продолжается сильное наводнение, которое уничтожило посевы и создало риск заболеваний, передаваемых через воду.

За последние четыре недели в Мозамбике выпала более чем годовая норма осадков.

В то же время, Малави борется с самой смертоносной вспышкой холеры в своей истории, и в ООН предупредили, что теперь ситуация может ухудшиться.

Ученые говорят, что изменение климата усиливает тропические штормы, поскольку океаны поглощают тепло от выбросов парниковых газов, а когда теплая морская вода улетучивается, тепловая энергия передается в атмосферу.

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