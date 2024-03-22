Отрыв минимальный: Байден опережает Трампа по результатам опросов

Действующий президент США Джо Байден с минимальным отрывом опережает своего основного оппонента на президентских выборах Дональда Трампа. За нынешнего лидера страны готовы проголосовать 45% респондентов, тогда как за экс-президента 44%.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, пишет The Economist. В то же время, журналисты предупредили, что предвыборные опросы имеют ограниченную прогнозную силу для окончательного результата.

Следующего президента американцы будут выбирать 5 ноября. Медиа напомнило, что Джо Байден, которому 81 год, станет старейшим кандидатом в президенты от большой партии, побив собственный рекорд, установленный в 2020 году. Президент получил место в Сенате в возрасте 30 лет и занимал его более трех десятилетий.

77-летний Трамп – миллиардер, заработавший (и потерявший) значительную часть своих денег на недвижимости, прежде чем стать звездой. На этот раз его кампания объединяет знакомые вопросы культурной войны (строительство стены на границе, "леворадикальное гендерное безумие") со свежими жалобами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Байден подверг резкой критике одиозного американского политика Дональда Трампа за . Глава государства пошутил о психическом состоянии своего оппонента на выборах.

– Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост во времена президентства Дональда Трампа, заявил, что не будет поддерживать своего бывшего руководителя на нынешних выборах в президенты США.

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