Бывший вице-президент Трампа заявил, что не будет поддерживать его на выборах

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, занимавший этот пост во времена президентства Дональда Трампа, заявил, что не будет поддерживать своего бывшего руководителя на выборах в президенты США в этом году.

Такое заявление Пенс сделал в пятницу, 15 марта, передает Reuters. "Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году", – сказал он.

В издании напомнили, что Пенс публично разошелся с бывшим президентом-республиканцем из-за его участия в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года.

"В тот день Пенс, который как вице-президент исполнял церемониальную роль президента Сената США, наблюдал за подтверждением победы Байдена на выборах 2020 года над Трампом. Он отказался от указаний Трампа отложить или остановить сертификацию, вызвав гнев со стороны Трампа во время беспорядков. Некоторые участники беспорядков кричали: "Повесьте Майка Пенса", – говорится в статье.

Ранее Майк Пенс в течение нескольких месяцев пытался убедить избирателей-республиканцев, что он является лучшей альтернативой Дональду Трампу. Он призывал республиканцев не выбирать Трампа своим кандидатом в президенты.

Однако в конце октября 2023-го Пенс решил завершить свою президентскую кампанию, объяснив это тем, что "это не его время".

Как сообщал OBOZ.UA, Майк Пенс осудил риторику своих однопартийцев из Республиканской партии, которые, по его убеждению, способствуют агрессии против Украины и Израиля. Он имел в виду Дональда Трампа и Рона Десантиса, которые, в частности, выступали против активной помощи Вашингтона Киеву для борьбы с вторжением РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!