'Относимся серьезно': в Белом доме сказали, что стоит за объятиями Путина и Си Цзиньпина в Пекине

В администрации президента США Джо Байдена сказали, что Вашингтон внимательно следит за тем, как развиваются отношения между Россией и Китаем. Там серьезно относятся к сотрудничеству Москвы и Пекина, поскольку они совершают действия, противоречащие интересам национальной безопасности США и партнеров.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 17 мая. Так он прокомментировал вопрос о том, какой сигнал могли послать российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, когда продемонстрировали теплые объятия во время встречи в Пекине.

"Я оставлю возможность этим двум мужчинам говорить о том, почему они считают нормальным обнимать друг друга. Но я просто скажу, что мы серьезно относимся к вызовам обеих этих стран, которые они представляют, и мы серьезно относимся к развивающимся отношениям между ними", – отметил представитель Белого дома.

Как подчеркнул Кирби, Путин и Си хоть и демонстрируют стремление развивать свои отношения, они не могут похвастаться долгой историей этих отношений и высоким уровнем доверия.

Среди общего у них, как сказал он, это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, а также бросить вызов сети альянсов и партнерств.

Как сообщал OBOZ.UA,в ISW считают, что Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности на поддержание затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей в этом вопросе он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В Белом доме на фоне визита в Китай российского диктатора Путина сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

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