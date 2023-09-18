'Отношения с РФ очень важны': в Венгрии объяснили заигрывание с Кремлем физикой

В Венгрии в очередной раз заявили, что даже не думают прекращать сотрудничество со страной-агрессором Россией, которая напала на Украину. При этом там сказали, что такое решение вызвано "не политическими предпочтениями, а физикой".

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого опубликовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 сентября, Он признал, что Будапешт продолжает и будет продолжать сотрудничество с Москвой из-за зависимости от российских энергетических ресурсов.

Венгерский министр заявил, что для Будапешта отношения с Россией являются "очень важными и очень критическими".

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"Почему? Потому что большая часть нашего энергетического импорта поступает из России. Теперь вы можете задать вопрос: почему? Это политическое решение? Нет. Отражает ли оно наши политические предпочтения? Нет. Тогда почему? Из-за физики", – добавил он.

Сийярто пояснил, что речь идет об отсутствии альтернатив российским трубопроводным поставкам газа и нефти, а также проекту атомной электростанции "Пакш", которую строят совместно с "Росатомом".

"Так что, когда речь идет о сферах, которые не подпадают под санкции, мы продолжаем сотрудничество в нормальном режиме, потому что это наш национальный интерес", – подытожил он.

19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами ЕС.

Также ранее Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и поддержал мирный план Китая. Сиярто даже ездил в Китай, чтобы обсудить "усилия в пользу мира".

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна", и поддержал сразу все "мирные планы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в Европейский Союз и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".