"Отношения между Россией и США при нем ухудшились": политолог прокомментировал заявление Трампа об угрозах Путину. Видео

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа нельзя однозначно назвать другом Владимира Путина, считает украинский политолог Владимир Фесенко. По его мнению, в то время, когда Трамп возглавлял Америку, отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией даже ухудшились.

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В комментарии OBOZ.UA Фесенко прокомментировал недавние нашумевшие заявления Трампа, что он якобы угрожал Путину ударить по Москве, если тот решит развязать полномасштабную войну против Украины. Напомним: об этом разговоре с российским лидером республиканец впервые рассказал в интервью The Wall Street Journal в разгар предвыборной кампании.

Фесенко считает, что Трамп не друг для Путина, это преувеличение и там "более сложна материя отношений".

"Другое дело, что у Трампа есть своеобразные, знаете ли, симпатии или, точнее, уважение к сильным, мощным лидерам. Как правило, это авторитарные лидеры. Причем это противники США – люди, возглавляющие страны, являющиеся, можно сказать, даже официальными противниками США в различных оборонных доктринах... Речь идет о Китае, о России, о Северной Корее. Трамп к ним относится с уважением. Уважает их силу, мощь и так далее", – поделился своей оценкой политолог.

Он не исключил, что громкие заявления кандидата в президенты Соединенных Штатов о "предупреждении" кремлевскому диктатору – это специальный шаг команды Трампа. Вероятно, они надеются показать, какой он решительный, что Джо Байден и Камала Харрис "так не могут, а он может ударить кулаком по столу".

Фесенко подчеркнул: разные источники подтверждали, что Трамп искренне хотел подружиться с Путиным, наладить с ним связи и найти взаимопонимание. Но в итоге эффект оказался противоположным.

"Желание было наладить связи у Трампа с Путиным – а отношения между Россией и США при Трампе значительно ухудшились. А почему? По большинству вопросов (и по договорам, например, об ограничении стратегических наступательных вооружений, по конкретным другим темам, даже по Украине) не удалось договориться", – считает политолог.

Трамп хотел, чтобы кремлевский диктатор пошел на некоторые уступки.

"Я думаю, что он тоже готов был пойти на встречу Путину. Но ни в одном принципиальном вопросе Путин на встречу Трампа не пошел. А Трамп не может тоже демонстрировать, что он исполняет прихоти Путина и ничего от него не получит. Такова была сложная ситуация", – объяснил Фесенко.

Эксперт добавил: то, что нынешний кандидат-республиканец делает подобные заявления, это уже неплохо.

"Это демонстрация того, что Трамп и его команда чувствуют, что все же выступать сейчас публично в роли человека, готового согласиться на мир на условиях Путина и демонстрирующего свою слабость перед российским лидером, – это в Америке не воспримут. Надо все же демонстрировать силу", – сказал политолог.

Возможно, высказывания республиканца, что он "в хороших отношениях и с Путиным, и с Зеленским", вызвали неоднозначную реакцию. Так что новая риторика Трампа явно связанная с предстоящим голосованием.

"Но ничего, ладно, пусть демонстрирует силу. Но хорошо, чтобы это было бы не только перед выборами, но и после выборов, если он станет президентом", – подытожил Фесенко.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 октября Дональд Трамп впервые за осень обогнал Камалу Харрис в предвыборном опросе. Его шансы на победу оценили в 52%, шансы Харрис – в 48%.

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