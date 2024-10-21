Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе – The Hill

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обогнал кандидатку от демократов Камалу Харрис в предвыборном опросе. Таким образом Трамп впервые стал фаворитом избирательной гонки этой осенью.

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Об этом пишет The Hill. Издание приводит результаты опроса, проведенного совместно с проектом Decision Desk HQ (DDHQ).

Согласно этим данным, на 20 октября шансы Трампа на победу в выборах составляют 52%, тогда как у Харрис – 48%.

Начиная с конца августа, шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а Трампа – 44-46%. Однако в начале октября динамика начала меняться, и уже к 17 октября шансы обоих кандидатов сравнялись и были приближенными к 50 процентам.

Последний же опрос показал, что Трамп опередил Харрис на 4%.

Такие изменения в прогнозе выборов в пользу экс-президента объясняются улучшением его показателей в двух "шатких" штатах – Висконсине и Мичигане, которые ранее были более склонны к Харрис. Трамп также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Их называют "шаткими", поскольку там традиционно кандидаты от обеих политсил имеют примерно равные шансы быть избранными, и именно на эти штаты обычно нацелены избирательные кампании.

Как отмечает издание, из семи штатов, которые могут иметь решающее значение в определении результата выборов, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.

Однако гонки по-прежнему остаются непредсказуемыми, поскольку результаты опросов во всех семи штатах находятся в пределах погрешности. Это означает, что типичные неточности в опросах могут изменить результаты в любую сторону.

Ожидается, что эти штаты будут решающими в определении кандидата, который наберет необходимые 270 голосов избирателей. Ни Трамп, ни Харрис не имеют четкого преимущества в достаточном количестве штатов, чтобы обеспечить такое количество голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 15 октября Трамп опередил Харрис на досрочном голосовании в "шатких" штатах на 1%. По данным опроса, 48% избирателей, заявивших, что проголосуют досрочно в критически важных "шатких" штатах, избрали Трампа, в то время как 47% встали на сторону Харрис.