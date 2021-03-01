Привитые от COVID-19 в Израиле не умирают: озвучены результаты вакцинации

Благодаря кампании по вакцинации против коронавируса, стартовавшей в Израиле в декабре, на сегодняшний день страна начинает возвращаться к нормальной жизни.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль. Смертность от коронавируса среди получивших 2 прививки полностью отсутствует, случаи тяжелого течения болезни стали единичными, добавил он.

"В связи с тем, что в Израиле привилось очень большое количество людей, у нас уже открылись торговые центры. У нас постепенно открываются кафе и рестораны. Мы следим за эпидемической обстановкой, но постепенно страна возвращается к нормальной жизни", – сообщил врач.

По его словам, в стране еще не возобновлено международное авиасообщение. Правительство Израиля приняло такое решение, чтобы не допустить распространение новых штаммов коронавируса, а также иметь возможность контролировать ситуацию с заболеваемостью в стране.

Вместе с тем Бриль подчеркнул, что предварительные итоги вакцинации впечатляют. Так, существенно снизилось количество больных, смерти от COVID-19 больше не фиксируются.

"Мы видим резкое снижение больных, особенно в той группе, которая привилась. Эффективность вакцины составляет 96% и 99% эффективности против тяжелой болезни. Это означает, что единицы людей попадают в больницы в тяжелом состоянии. Нет ни одной смерти после полной вакцины".

Медик назвал это "очень большим прорывом" и спрогнозировал, что уже через месяц в Израиле сформируется общий коллективный иммунитет.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года в Израиле началась кампания по вакцинации населения вакциной Pfizer. По состоянию на середину февраля первую прививку получили почти 40% населения, почти треть населения была полностью вакцинирована.