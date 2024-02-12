Остин отменил поездку в Брюссель из-за госпитализации, но примет участие в "Рамштайне" в онлайн-режиме

Глава Пентагона Ллойд Остин из-за состояния своего здоровья не поедет на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе (Бельгия), как и на заседание Контактной группы по обороне Украины. "Рамштайн" проведут онлайн, и глава МО Соединенных Штатов планирует присоединиться к мероприятию удаленно.

Как пишет CNN, Остин находится в американском Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида (Бетесда, штат Мэриленд). Он был госпитализирован днем 11 февраля.

Врачи министра заявили, что пациент прошел "нехирургические процедуры под общим наркозом для решения проблемы с мочевым пузырем". Пока неясно, как долго глава Пентагона будет оставаться в медучреждении, но Остин отменил свою заграничную поездку, которую должен был начать 14 февраля.

Известно, что в начале декабря 2023 года врачи обнаружили у главы оборонного ведомства США рак предстательной железы на ранней стадии.

Представитель американского МО сообщил Voice of America, что запланированное на 14 февраля заседание в формате "Рамштайн" проведут не в очном режиме, как было заявлено первоначально, а онлайн. Встреча министров обороны НАТО запланирована на 14-15 февраля.

"Министр Остин не полетит в Брюссель на этой неделе, как было запланировано. Однако в среду Контактная группа по обороне Украины состоится в виртуальном режиме", – цитирует "Укринформ" спикера Пентагона Патрика Райдера.

Он заявил, что Остин "в настоящее время намерен принять участие" в этом заседании, однако окончательное решение будет приниматься в зависимости от самочувствия главы МО.

К 19-му по счету "Рамштайну" от американской стороны будут привлечены глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, а также помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валлендер.

Напомним, что Ллойд Остин подвергся серьезной критике за то, что не уведомил высокопоставленных американских чиновников, включая президента США Джо Байдена, о своей предыдущей госпитализации и диагнозе рак простаты. В связи с этим в конце февраля Остин должен дать показания перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Как писал OBOZ.UA, 18-я встреча в формате "Рамштайн" прошла 23 января 2024 года как онлайн-конференция.

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