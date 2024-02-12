Были острые симптомы: главу Пентагона снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин был в очередной раз госпитализирован с острыми симптомами, связанными с заболеванием мочевого пузыря. Глава Пентагона был доставлен службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида 11 февраля.

На данный момент полномочия Остина исполняет его заместитель Кэтлин Хикс. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны США.

По информации пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, Остина госпитализировали для проведения осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем. О проблемах со здоровьем у главы Пентагона были уведомлены заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Кроме того, Пентагон оперативно проинформировал о госпитализации Остина Белий дом и Конгресс. В настоящее функции и обязанности главы Пентагона выполняет заместитель Остина.

Как сообщал Reuters, в прошлом месяце главу Пентагона также госпитализировали. Тогда конгрессмены раскритиковали Остина за то, что он не раскрыл диагноз рака и последующие госпитализации в декабре и январе, в том числе президенту Джо Байдену. Более того, некоторые республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали отстранить Остина от должности.

На данный момент остается неясным, как долго Остин будет оставаться в больнице. Представители Военно-медицинского центра Уолтера Рида рассказали, что ожидают полного выздоровления главы Пентагона. При этом добавили, что проблема с мочевым пузырем существенно не повлияет на курс лечения.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин собирается возглавить заседание контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоится 14 февраля в бельгийской столице Брюсселе.

Ранее сообщалось, что 15 января министра обороны США Ллойда Остина выписали из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Он был госпитализирован туда двумя неделями ранее из-за осложнений после операции, которую Остин перенес из-за рака простаты. Врачи министра дают положительные прогнозы.