Остин лично возглавит 19-ю встречу в формате 'Рамштайн': первые детали

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн". Оно состоится 14 февраля в бельгийской столице – Брюсселе.

Об этом накануне сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Также на встречу отправится глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

"Это будет 19 заседание UDCG с тех пор, как госсекретарь Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года", – отметил спикер.

По его словам, глава Пентагона и генерал Браун присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным чиновникам почти 50 стран. Они будут обсуждать "продолжающийся кризис в Украине" и его поддержку со стороны международного сообщества в предоставлении украинской армии средств, необходимых для защиты суверенной территории государства.

Находясь в Брюсселе, Ллойд Остин также примет участие в совещании глав Министерств обороны стран-членов НАТО 15 февраля в штаб-квартире Альянса.

Предыдущая, 18-я встреча в формате "Рамштайн" прошла 23 января 2024 года как онлайн-конференция. С момента создания Контактная группа по вопросам обороны Украины выделила более $80 млрд военной помощи. Нынешние ее усилия сосредоточены на усилении потенциала украинских ВВС, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января НАТО заключило контракты на закупку более 200 тысяч артиллерийских снарядов. Аналитики предположили, что это также позволит Альянсу направить дополнительную помощь Украине.

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