"Оставляют определенные пути": политический эксперт Кошель объяснил, почему Европа до сих пор признает легитимность Путина

Некоторые западные государства отправили своих представителей на "инаугурацию" Владимира Путина, потому что продолжают верить, что с кремлевским диктатором можно договориться. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ужесточил риторику, касающуюся полномасштабной войны и помощи Украине, однако французский посол посетил церемонию вступления Путина в должность.

На вопрос о том, почему Европа и Запад до сих пор признают "легитимность" диктатора, ответил политический эксперт Алексей Кошель. Доктор исторических наук дал комментарий на эту тему OBOZ.UA.

Эксперт назвал вопрос достаточно сложным. "Мы видим, что, с одной стороны, имели место политические заявления о непризнании Путина, с другой стороны, Запад принимает такую ​​двоякую позицию. Я думаю, что многие продолжают играть в игру о том, что с Путином можно договориться", – заявил Кошель.

В частности, соответствующего мнения может придерживаться Макрон. Вероятно, действия Парижа могут быть связаны с тем, что французский глава "пытается достичь какого-то результата" – к примеру, так называемого олимпийского перемирия в Украине.

"Конечно, это не решает вопрос войны. Это может стать первым маленьким шагом или полушагом к пути перемирия. Но, конечно, это повышает роль Макрона среди европейских лидеров, которые просто могут свидетельствовать о том, что он возглавляет это направление и поможет договариваться с Путиным", – сказал Кошель.

То есть, с одной стороны от Макрона звучат жесткие тезисы, когда он говорит о потенциальном присутствии на территории Украины французских вооруженных сил в случае перехода РФ условных красных линий. "С другой стороны, он оставляет Путину такие определенные пути", – отметил политический эксперт.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 мая в Москве прошла так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина. Среди стран Европейского Союза туда поехали только шесть представителей – Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.

– Обычно послов западных государств на этой церемонии было гораздо больше, а отсутствие большинства из них стало "классической дипломатической пощечиной", считает Алексей Кошель.

– Путин после очередной для себя "инаугурации" заявил, что якобы не отказывается от диалога с Западом.

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