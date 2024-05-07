'Это нормальная практика': аналитик Краев объяснил, почему представители стран ЕС поехали на инаугурацию Путина

На "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина поехали представители шести европейских стран – Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Страны отправили на это "действо" своих послов. И в этом нет никакой ни "измены", ни признания Путина легитимным – это обычная практика и часть работы дипломатов.

Об этом рассказал директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев в комментарии OBOZ.UA. Он также объяснил, почему до сих пор мир "церемонится" с Путиным, признавая его и разговаривая с ним.

"Хорошо, что они (страны - Ред.) не поехали на самом высоком или высоком уровне, потому что для послов некоторых стран это нормальная практика, это часть их дипломатической процедуры, скажем так. Поэтому там совсем выхода за общие позиции нет. Но очень часто нам нужно понимать, что такое дипломатическое присутствие не потому, что это элемент признания, а это элемент дипломатической работы, это элемент разведки открытых данных, как это называют в дипломатии. Плюс это возможность донести свою позицию руководству, это возможность донести свои идеи, возможность запугать даже, если нужно. То есть это кто-то использует чисто как инструмент, присутствие того посла там", – сказал аналитик.

Краев также объяснил, почему вообще мир до сих пор признает легитимность Путина. По его словам, у российского диктатора есть большие "козыри" по сравнению, например, с белорусским "коллегой".

"Очень простой ответ – у него есть ядерное оружие. Лукашенко не признали и что он может сделать в ответ? Ничего. Если не признать Россию, это риск того, что никто не знает, как они могут отреагировать. Поэтому никто не хочет до конца рисковать с этим", – сказал Краев.

Аналитик также спрогнозировал, что будет происходить в самой России после инаугурации Путина и на международной арене, которым будет дальнейшее его правление. По его словам, путинский режим будет "барахтаться", чтобы удержать власть.

"Мы понимаем, что он будет продолжать войну, мы понимаем, что сейчас начнется волна внутренних репрессий, потому что так или иначе, но диктаторские режимы, которые испытывают потерю авторитетности, они начинают репрессии. Мы понимаем, что начнется определенное давление на Китай для того, чтобы они больше помогали. Короче говоря, режим будет барахтаться и это очевидно", – сказал Краев.

Как сообщал OBOZ.UA:

Отсутствие большинства представителей западных государств на "инаугурации" Путнина стало дипломатической оплеухой диктатору. Что свидетельствует о том, что Запад не признает или частично признает результаты выборов президента в РФ.

В Госдепе США заявили, что их представителей на церемонии инаугурации Путина не будет, поскольку Белый дом не считает эти выборы свободными. На вопрос, означает ли это, что Соединенные Штаты бойкотируют мероприятие, Миллер отметил, что "выводы можете сделать сами".

Российский диктатор после очередной для себя "инаугурации" заявил, что не отказывается от диалога с Западом.

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