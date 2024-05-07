'Классическая дипломатическая пощечина': политический эксперт Кошель объяснил, почему лидеры западных стран проигнорировали 'инаугурацию' Путина

7 мая в Москве прошла так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина, на которую поехали представители только шести стран Европейского Союза. Обычно послов западных государств на этой церемонии было гораздо больше, а отсутствие большинства из них стало "классической дипломатической пощечиной".

Это свидетельствует о том, что Запад не признает или лишь частично признает результаты выборов президента в РФ. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель.

"Собственно традиций, когда на инаугурации Путина присутствовали главы государств, таких традиций нет. Исключение это были друзья Путина из такого пропутинского европейского лагеря, это традиционно присутствовал Герхард Шредер, присутствовал Берлускони и на этом перечень фактически заканчивался. Но всегда присутствовали послы иностранных государств. Потому что это было проявление уважения, потому что это было свидетельством того, что европейские государства, в целом, демократические государства мира признают результаты выборов", – отметил он.

Эксперт добавил, что традиционная инаугурация Путина, начиная с 2000 года, отличается от традиций демократических стран. В Москве это отнюдь не праздник демократии, а скорее мероприятие "в формате НКВД". Это связано со страхом терактов, покушений и просто естественным страхом самого диктатора.

Кошель также добавил, что эта "пощечина" режиму Путина была продемонстрирована не только игнорированием его "инаугурации", а я сверхважного для РФ праздника – 9 мая. Во время празднования этой даты в Москве всегда было много лидеров стран постсоветского лагеря, что очень важно для главы Кремля. В этом же году мероприятие проигнорирует в частности премьер Армении Никол Пашинян – он не будет участвовать в нем, несмотря на то, что его страна очень зависима от РФ. "Инаугурацию" политик тоже не посетил.

"Даже зависимый Пашинян он занял достаточно жесткую позицию и через спикера парламента Армении было сообщено, что Пашиняна не будет ни на инаугурации, ни на отмечании так называемого Дня Победы. Это при том, что 9 мая Пашинян будет в Москве на одном из форумов. Это достаточно серьезный дипломатический репутационный удар по Путину, но я думаю, что результаты этого удара они вряд ли будут ясны для российских граждан", – считает эксперт.

Мы также писали, что украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что Франция отправила своего посла на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина из-за определенных финансовых, коммерческих и гуманитарных связей с РФ. Демократическим странам следует избегать таких шагов, однако присутствие послов на "интронизации" "императора" не стоит переоценивать, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия разослала приглашения на так называемую инаугурацию диктатора Владимира Путина странам Европы. В Европейском Союзе решали, как будет целесообразно ответить на такое приглашение от имени всего ЕС.

– Впоследствии стало известно, что США и большинство стран Европейского Союза будут бойкотировать кремлевскую церемонию приведения Владимира Путина к присяге на новый шестилетний срок в качестве "президента". Однако на мероприятие собирались отправить своих представителей семь государств ЕС, писали СМИ.

– Российский диктатор после очередной для себя "инаугурации" заявил, что не отказывается от диалога с Западом.

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