'Оставайся сильной!' Илон Маск выступил в поддержку Украины

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Основатель SpaceX и Tesla, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине. Он пожелал нашей стране оставаться сильной.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter. "Оставайся сильной, Украина!" – отметил миллиардер.

Напомним, что основатель SpaceX уже оказывал поддержку Украине, и не только на словах.

Так, он отправил в нашу страну оборудование для Starlink, которое позволяет пользоваться спутниковым интернетом.

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Позднее специалисты его компании помогли адаптировать систему, чтобы они стали менее энергозатратными и более мобильными – в частности, теперь их проще стало использовать военным.

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