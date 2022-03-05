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"Оставайся сильной!" Илон Маск выступил в поддержку Украины
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Основатель SpaceX и Tesla, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине. Он пожелал нашей стране оставаться сильной.
Об этом Маск написал на своей странице в Twitter. "Оставайся сильной, Украина!" – отметил миллиардер.
Напомним, что основатель SpaceX уже оказывал поддержку Украине, и не только на словах.
Так, он отправил в нашу страну оборудование для Starlink, которое позволяет пользоваться спутниковым интернетом.
Позднее специалисты его компании помогли адаптировать систему, чтобы они стали менее энергозатратными и более мобильными – в частности, теперь их проще стало использовать военным.
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