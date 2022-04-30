'Остановите Путина': в Будапеште прошла антивоенная акция в поддержку Украины. Фото

В субботу, 30 апреля, в 66-й день с начала полномасштабной войны с РФ, в Венгрии люди вышли на акцию в поддержку Украины. Мероприятие провели в столице страны Будапеште.

На улицы города вышли десятки активистов, среди них были как молодые, так и пожилые люди, и дети. Об этом сообщает Sky News (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Участники акции были одеты в украинские вышиванки, а также в одежду синего и желтого цветов. С собой они принесли флаги нашего государства.

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Также митингующие держали в руках плакаты с надписями "Остановите войну", "Остановите Путина" и "Поддержите Украину".

Они призывали венгерское правительство отказаться от российского газа, спросив у власти, "не пахнет ли он кровью".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине Венгрия приняла тысячи украинских беженцев. Всего же, спасаясь от войны, за границу были вынуждены выехать около 5 миллионов наших граждан. Еще более 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Португалии Лиссабоне состоялась масштабная акция в поддержку украинского Мариуполя. Сотни людей вышли на площадь с призывом спасти оставшихся в городе людей.