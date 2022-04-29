В ЕС предупредили Венгрию о последствиях и призвали не платить за газ из РФ рублями

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия, которая рассматривает возможность платить за российский газ рублями, может столкнуться с последствиями. Такие действия нарушат санкции ЕС.

Об этом политик сказал в интервью испанскому радио Radio Nacional de Espana. Он отметил, что сейчас все страны ЕС должны быть едины, также сложно призывать другие страны ввести санкции, когда даже страны ЕС их не соблюдают.

"Есть страна, которая уже выразила намерение сделать это (оплатить газ рублями, – ред.), потому что считает, что у нее нет другого выбора", – сказал он в отношении Венгрии.

Также дипломат предположил, что война России будет продолжаться, потому что "Путин говорит, что хочет продолжать, пока не достигнет своих военных целей". Также Боррель подчеркнул важность оказания Украине поддержки с помощью вооружений.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все страны ЕС а также те государства, которые ввели против агрессора санкции, обязаны покупать рубли и оплачивать с их помощью российский газ. Польша и Болгария, которая отказалась от такой схемы, остались без российского голубого топлива.

Стоит отметить, что большинство стран ЕС подписали с "Газпромом" долгосрочные контракты, которые предполагают оплату голубого топлива в долларах и евро. К примеру, в Польше контракт предусматривает поставки до конца 2022 года. Однако Россия, нарушая подписанные контракты, прекратила поставки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин фактически привел свою страну к очередному масштабному удару. В ближайшее время может закончиться целая эпоха. Еще со времен СССР газ использовали в качестве инструмента шантажа и давления на европейские страны. Зависимость ЕС от российского голубого топлива достигла таких масштабов, что даже большие военные преступления РФ не заставили европейцев отказаться от покупки газа у агрессора.