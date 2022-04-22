В Португалии провели масштабную акцию с призывом спасти Мариуполь. Фото

В столице Португалии Лиссабоне состоялась масштабная акция в поддержку украинского Мариуполя. Сотни людей вышли на площадь с призывом спасти оставшихся в городе людей.

Также перед зданием театра люди выложили слово "Дети". Об этом говорится на странице Посольства Украины в Португалии в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Акция #SaveMariupol состоялась на площади перед Национальным театром королевы Марии II. Участники митинга выложили на земле слово "Дети" – такое же было написано перед мариупольским театром, который разбомбили российские оккупанты.

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Посольство Украины в Португалии заявило, что за совершенные в Украине военные преступления РФ должна столкнутся с более суровыми санкциями и быть изолирована от цивилизованного мира.

"Россия несет ответственность за свои военные преступления. Россия уничтожила Мариуполь. Оккупанты убили и замучили тысячи мирных жителей. Они действуют как террористы. Россия должна прекратить свои военные преступления, столкнуться с последствиями, более строгими санкциями и большей изоляцией", – сообщили в украинском посольстве.

Напомним, российские оккупанты отказываются открывать гуманитарный коридор для тысячи гражданских, которые находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В то же время враг лживым образом пытался выманить из предприятия украинских военных, чтобы взять их в плен.