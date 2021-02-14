Дональд Трамп ошибся дважды, и очень сильно. Первый раз, когда он решил баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, поддавшись на уговоры своей семьи и Москвы. Тогда поджимало и финансовое состояние всей его мини-империи в сфере недвижимости, которую он пытался спасти. Второй раз он ошибся еще больше, решив, что он выше закона и все ему сойдет с рук, если он призовет своих фанатов посредством насилия изменить результаты голосования. Не получилось. Теперь против его сторонников возбуждены сотни уголовных дел за попытку мятежа и штурм Капитолия, а сам Трамп укрылся во Флориде, подальше от политических баталий. Второй импичмент не состоялся, хотя Конгресс проголосовал за отстранение его от занимаемой должности, но Сенат 43 голосами против 57 не поддержал это решение. Что самое интересное – на этом дело не завершилось. И вот почему. Если Сенат признал, что импичмент президенту после завершения его срока конституционен, то Конгрессу и Сенату ничего не мешает сделать это в третий раз в 2023 году.

Какие мы имеем шансы, что Трамп все-таки получит импичмент и лишится всех своих привилегий через два года? Шансы весьма неплохие. Те 147 конгрессменов и 8 сенаторов республиканцев, которые голосовали против результатов выборов и поддержали насильственный мятеж, будут лишены поддержки американских корпораций, а Майкрософт объявил о блокировке их фандрайзинга через интернет. Это значит – шансы переизбраться у абсолютного большинства этих законодателей близки к нулю. Они пока этого не осознают. Демократы получают очень большую фору и возможность получить конституционное большинство в обеих палатах Конгресса. Для этого надо лишь упорно доказывать преступную деятельность Трампа на протяжении ближайших 2-х лет. Очень скоро начнут всплывать подробности его взаимоотношений с Владимиром Путиным и использование должностного положения в своих корыстных целях. Два уголовных дела против Трампа фактически открыты – один в штате Джорджия касательно требований Трампа сфальсифицировать результаты выборов, другой в штате Нью-Йорк касательно его налоговых преступлений.

Более того, в Американской Конституции есть 14 поправка, которая позволяет отстранить любого чиновника, начиная от президента, от занимаемой должности навечно, если будет доказана вина в подстрекательстве и содействии государственному перевороту. В случае получения демократами конституционного большинства в Конгрессе, эта поправка может быть использована против Дональда Трампа и решение Конгресса оспорить невозможно. Это нам предстоит еще увидеть. Практически уверен в неотвратимости справедливого возмездия по отношению к бывшему президенту. 43 сенатора-республиканца, голосовавших против второго импичмента Трампу, просто лишены совести и чувства ответственности перед своей страной. Многие из них утратят свой мандат уже в следующем году. Америка предательства не прощает. Несмотря на то, что за Трампа проголосовало 74 миллиона американцев, это далеко не большинство Америки и многие из них уже изменили свое отношение к бывшему кумиру. Негативное отношение к Трампу будет лишь нарастать и ничего с этим не поделать. Бумеранг, запущенный Трампом и Москвой в 2016 году, вернулся. Страну с тоталитарным или диктаторским режимом можно преобразовать в демократическую, но из демократической, как Соединенные Штаты, в диктатуру, практически нереально. Вот это не учли ни в Кремле, ни в кулуарах башен Трампа.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.