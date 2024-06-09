Орбан раскритиковал лидеров Запада за желание победить Россию военным путем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с критикой в адрес лидеров стран Запада. По его словам, они хотят победить Россию военным путем ради "денег и власти".

Так же они якобы поступали и в 1990-х годах, а сейчас хотят "вернуться в те времена". Об этом Орбан сказал в интервью телеканалу HirTV.

"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", – заявил политик.

Он также выдал, что многие на Западе "мечтают о большой перестройке на Востоке" и надеются, что война в Украине предоставит для этого возможности. По мнению венгерского премьера, всевозможные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на этом конфликте.

Кроме того, Орбан заявил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на 40 млрд долларов под гарантии от Европы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении создать так называемую "коалицию мира" в Европейском парламенте. Он также выставляет своих внутренних и международных оппонентов разжигателями войны, которые якобы стремятся напрямую вовлечь Венгрию в конфликт.

– А в интервью итальянскому изданию Орбан заявил, что из всего Евросоюза на украинском фронте якобы гибнут только граждане Венгрии, потому эта страна, мол, имеет право блокировать поддержку Украины.

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