Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился антипольскими заявлениями. В частности, политик обвинил правительство Дональда Туска в лицемерии.

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Об этом Орбан сказал во время программного выступления в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает HVG. Речь шла о покупке российского газа.

"Поляки ведут в Европе наиболее бесправную политику, которой больше всего колют в глаза. Они учат нас морали, критикуют нас за отношения с россиянами, а сами опосредованно покупают газ у россиян", – заявил Орбан.

Он добавил, что в этом вопросе "даже французы лучше" – они в прошлом месяце превзошли Венгрию в закупке газа у россиян, говорит премьер. "Но по крайней мере не читают нам нотации по морали. Поляки делают бизнес и читают нам нотации. Я не видел столь глубоко лицемерной политики в Европе за последние десять лет", – сказал политик.

Также Виктор Орбан считает, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне. Он объяснил это тем, что обе стороны верят в собственную победу и не намерены сдаваться.

"Обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, а по мнению россиян, в Украине были серьезные военные события НАТО. И они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну. Они не сдадутся, это напрямую ведет к эскалации", – заявил премьер.

Потери в войне уже исчисляются сотнями тысяч, но стороны не желают договариваться друг с другом, поэтому их может примирить только внешняя сила, сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не станет частью европейского сообщества, пока западный мир вообще и Европейский союз в частности "находится на пути к распаду". Будущая судьба Украины продиктована нынешней политикой Киева – эта страна будет границей между Западом и Азией, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

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