Пока западный мир вообще и Европейский союз, в частности, "находится на пути к распаду", Украина не станет частью европейского сообщества. Будущая судьба Украины продиктована нынешней политикой Киева – эта страна хочет и будет границей между Западом и Азией, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

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Своими мыслями об этом он поделился в румынском университете в Беилле-Тушнаде, где презентовал "статегию развития дальнего видения" для "национальных стран", которая якобы была создана аналитиками партии Орбана "Фидес". Предпосылкой создания такой стратегии, по словам Орбана, является "провал ЕС как политического проекта".

"Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что нам, европейцам, уже не хватает денег", – отметил он.

Обран объяснил, что у ЕС деньги "уже заканчиваются" из-за того, что Союз придерживается внешнеполитической позиции американских демократов. То есть санкционной политики США (по утверждению венгерского премьера, их придумали и начали применять именно представители Ддемократической партии США).

Санкции вообще, и в частности против РФ и Китая, "делают экономику ЕС неконкурентоспособной". Это и приводит к нехватке денег в Европе, считает Орабан. Однако, по словам венгра, "Брюссель находится под оккупацией либеральной олигархии", а ЕС "фактически приобретен трансатлантической элитой". Она не европейская, а глобальная, не демократическая, а олигархическая, уточняет Орбан.

Как в анекдоте о позвонившем черносотенцам еврее ("Говорят, что евреи Россию продали. Не подскажете, куда прийти за своей долей?"), Орбан так и не объяснил, у кого именно была куплена Европа, и где деньги от этой продажи.

В целом, Орбан много раз упоминал Украину, но как-то непоследовательно. Он отметил, что ЕС уже "проиграл войну в Украине", а "США нужно оставить в покое, потому что они уже не могут финансировать Украину". Украина, добавил Орбан, "требует новых кредитов, а предыдущие возвращать не хочет". Это все, по его определению, "является высокой ценой военной авантюры, которая коснется всех".

При этом он заявил, что "сила Украины превосходит все ожидания и надежды". По словам Орбана, нашу страну "покинуло не менее 11 миллионов человек", государство с начала войны "фактически не работает", однако "сейчас украинцы фантастически успешно противостоят, с невиданной до сих пор силой".

"Украина действительно сильное государство. Она уже нашла свое призвание, открыла себе новый смысл существования. Со времени, как у украинцев возникла перспектива принадлежности к Западу, это стало их новой миссией. Они хотят быть новой восточной границей Запада, и это придает им силы" , – отметил он.

Много времени Орбан посвятил и вопросам сексу. По его определению, крушение Запада началось с "великой иллюзии 60-х годов" – сексуальной революции. Иллюзия, что индивид станет больше, если он избавится от коллектива, привела к тому, что "на Западе избавились от Бога, государственности и семьи".

"Теперь, когда они все это отвергли, они чувствуют себя пустыми. На Западе не стремятся ни к большим идеалам, ни к большим общим целям. Там не понимают величие способности служить чему-то большему, чем самому себе", – считает Орбан.

А поскольку Венгрия (и Румыния и еще несколько "национальных" по определению Орбана стран) еще не потеряла указанное "величие способности служить чему-то большему", ее нужно беречь, потому что это и есть "стратегия развития дальнего видения".

Формула достаточно проста, говорит Орбан, она в сохранении собственной уникальности. Это сохранение языка, избегание нулевого религиозного состояния (т.е. избегание атеизма вплоть до его запрета на государственном уровне), и главное – "избегание гей-браков любой ценой".

Почему именно противостояние ЛГБТК для Орбана является главным, он не объяснил. Однако он несколько раз повторил, что Запад намеренно навязывает миру толерантность. Наибольшая привлекательность Путина и России, по определению Орбана, заключается в том, что они противостоят распространению ЛГБТК.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2024 года Венгрия взяла миллиардный кредит у трех китайских банков – самый крупный кредит, который когда-либо получал Будапешт. Он был полностью использован еще до 19 апреля. При этом государственный долг Венгрии находится на рекордно высоком уровне.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойлу" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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