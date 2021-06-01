Опубликованы новые кадры с допроса Протасевича, где он говорит, что его подставили
В сети появился анонс программы белорусского телеканала ОНТ, в котором есть часть нового допроса задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Кадры опубликовал белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы". В 25-секундном видео Протасевич говорит, что его подставили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Уверен, меня просто подставили. Потому что я нигде этого не говорил. Как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу", – говорит он.
Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.
Напомним: отец Протасевича заявил, что видео якобы с показаниями его сына сфабриковано. Он отметил, что молодому человеку после задержания сломали нос, а все заявления из него выбивали. Похожую версию озвучил и один из белорусских врачей, который считает, что парня душили.
Родственники и их юристы уже подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на видео с журналистом, записанном после задержания.
Как писал OBOZREVATEL:
23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. В результате Роман, обвиненный белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.
Европейские страны обвинили так называемого главу Беларуси Александра Лукашенко в совершении спланированной операции по задержанию оппозиционера, а также в совершении международного террористического акта.
Сама Беларусь утверждает, что опасность для пассажирского самолета действительно существовала, так как диспетчеры получили сообщение о минировании от исламистского движения ХАМАС.
Украина и другие западные страны прекратили авиасообщение с Беларусью в связи с задержанием Протасевича.