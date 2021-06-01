Опубликованы новые кадры с допроса Протасевича, где он говорит, что его подставили

В сети появился анонс программы белорусского телеканала ОНТ, в котором есть часть нового допроса задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Кадры опубликовал белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы". В 25-секундном видео Протасевич говорит, что его подставили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Уверен, меня просто подставили. Потому что я нигде этого не говорил. Как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу", – говорит он.

Видео дня

Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.

Напомним: отец Протасевича заявил, что видео якобы с показаниями его сына сфабриковано. Он отметил, что молодому человеку после задержания сломали нос, а все заявления из него выбивали. Похожую версию озвучил и один из белорусских врачей, который считает, что парня душили.

Родственники и их юристы уже подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на видео с журналистом, записанном после задержания.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. В результате Роман, обвиненный белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.

Европейские страны обвинили так называемого главу Беларуси Александра Лукашенко в совершении спланированной операции по задержанию оппозиционера, а также в совершении международного террористического акта.