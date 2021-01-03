Опубликованы главные фотографии 2020 года в Украине и мире

Мирослав Семенюк Мир 14:54, 3.01.2021 Обновлено: 16:26, 3.01.2021

2020-й называют худшим годом современности из-за пандемии COVID-19, лесных пожаров, природных катаклизмов и политических кризисов.

OBOZREVATEL выбрал лучшие снимки года в Украине и мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

  • Катастрофа самолета МАУ в Тегеране. Цветы и свечи возложены перед портретами жертв рейса PS 752 в мемориальном углу аэропорта "Борисполь". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 украинцев.

Портреты жертв рейса PS 752 в "Борисполе"

  • Парад волонтеров на День Независимости в Киеве. Девочка держит фотографию своего отца Ярослава Журавля, погибшего под Зайцевым, не дождавшись помощи.

Дочь Ярослава Журавля с портретом погибшего отца

  • Масочный режим в Украине из-за коронавируса. Памятник детям-основателям Киева в противоэпидемических костюмах и масках на Почтовой площади столицы. Так активисты выразили уважение медработникам, борющимся с эпидемией во всем мире.

Памятник детям-основателям Киева в противоэпидемических костюмах
Рекламный щит с портретом врача-терапевта Ивана Венжиновича

  • Безлюдный Ухань. Мужчина переходит пустую дорогу 3 февраля в китайском Ухане, откуда коронавирус распространился по миру.

Безлюдный Ухань

  • Массовая смертность от COVID-19 в Италии. Гробы с умершими итальянцами в одной из церквей в городе Сериате 28 марта.

Гробы с умершими итальянцами в одной из церквей

  • Продуктовая паника в Британии. Пустые полки в супермаркете Tesco в Лондоне 19 марта.

Пустые полки в супермаркете Tesco в Лондоне

  • Начало вакцинации от коронавируса. 81-летний Уильям Шекспир получает вакцину Pfizer/BioNTech в университетской больнице Ковентри в начале крупнейшей программы по иммунизации в истории Великобритании, 8 декабря.

81-летний Уильям Шекспир получает вакцину Pfizer/BioNTech

  • Трамп вылечился от коронавируса. Президент США Дональд Трамп снимает маску по возвращении в Белый дом из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида 5 октября.

Трамп вылечился от коронавируса

  • Байден победил на президентских выборах. Избранный президент США Джо Байден приветствует толпу 7 ноября в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Байден победил на президентских выборах

  • Протесты в Беларуси. Сторонники белорусской оппозиции несут бело-красно-белые флаги на митинге в центре Минска против незаконно избранного президента Александра Лукашенко, 20 сентября.

Протесты против Лукашенко в Минске

  • Протесты против запрета абортов в Польше. Люди принимают участие в демонстрации в Варшаве против решения Конституционного трибунала, в результате которого аборты были практически полностью запрещены, 26 октября.

Протесты против запрета абортов в Польше

  • Протесты в США из-за гибели Джорджа Флойда. Мурал, нарисованный художником Кенни Алтидором на стене супермаркета CTown в Бруклине, с изображением афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего из-за применения полицейскими чрезмерной силы во время задержания.

Мурал с погибшим Джорджем Флойдом

  • Взрыв дома в Киеве. Спасатели убирают завалы после взрыва газа в многоэтажном доме на столичных Позняках, 21 июня.

Взрыв дома на Позняках

  • Взрыв в Бейруте. Разрушенные крыши и фасады зданий на следующий день после сильного взрыва в порту столицы Ливана, 5 августа.

Взрыв в Бейруте
Пожары в Луганской области

  • Пожары в Австралии. Травмированная огнем коала проходит лечение в зоопарке дикой природы на острове Кенгуру, 10 января.

Коала пострадала в пожаре в Австралии

  • Пожары в Сан-Франциско. Дым от лесных пожаров в Северной Калифорнии покрывает Сан-Франциско туманом и оранжевым сиянием, 9 сентября.

Пожары в Сан-Франциско

  • Илон Маск впервые запустил ракету с астронавтами. Ракета SpaceX Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon взлетает со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, 30 мая.

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon

  • Полет кометы NEOWISE. Комета NEOWISE, самая яркая из наблюдаемых в северном полушарии за 25 лет, проходит над Стоунхенджем ранним утром 21 июля в Солсбери, Англия.

Комета NEOWISE

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких фактах о COVID-19 в 2020 году.

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