Опубликованы главные фотографии 2020 года в Украине и мире
2020-й называют худшим годом современности из-за пандемии COVID-19, лесных пожаров, природных катаклизмов и политических кризисов.
OBOZREVATEL выбрал лучшие снимки года в Украине и мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Катастрофа самолета МАУ в Тегеране. Цветы и свечи возложены перед портретами жертв рейса PS 752 в мемориальном углу аэропорта "Борисполь". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 украинцев.
Парад волонтеров на День Независимости в Киеве. Девочка держит фотографию своего отца Ярослава Журавля, погибшего под Зайцевым, не дождавшись помощи.
Масочный режим в Украине из-за коронавируса. Памятник детям-основателям Киева в противоэпидемических костюмах и масках на Почтовой площади столицы. Так активисты выразили уважение медработникам, борющимся с эпидемией во всем мире.
Благодарность медикам в Киеве. Рекламный щит с портретом врача-терапевта Ивана Венжиновича и надписью "Спасибо!" В конце сентября доктор умер от COVID-19.
Безлюдный Ухань. Мужчина переходит пустую дорогу 3 февраля в китайском Ухане, откуда коронавирус распространился по миру.
Массовая смертность от COVID-19 в Италии. Гробы с умершими итальянцами в одной из церквей в городе Сериате 28 марта.
Продуктовая паника в Британии. Пустые полки в супермаркете Tesco в Лондоне 19 марта.
Начало вакцинации от коронавируса. 81-летний Уильям Шекспир получает вакцину Pfizer/BioNTech в университетской больнице Ковентри в начале крупнейшей программы по иммунизации в истории Великобритании, 8 декабря.
Трамп вылечился от коронавируса. Президент США Дональд Трамп снимает маску по возвращении в Белый дом из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида 5 октября.
Байден победил на президентских выборах. Избранный президент США Джо Байден приветствует толпу 7 ноября в Уилмингтоне, штат Делавэр.
Протесты в Беларуси. Сторонники белорусской оппозиции несут бело-красно-белые флаги на митинге в центре Минска против незаконно избранного президента Александра Лукашенко, 20 сентября.
Протесты против запрета абортов в Польше. Люди принимают участие в демонстрации в Варшаве против решения Конституционного трибунала, в результате которого аборты были практически полностью запрещены, 26 октября.
Протесты в США из-за гибели Джорджа Флойда. Мурал, нарисованный художником Кенни Алтидором на стене супермаркета CTown в Бруклине, с изображением афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего из-за применения полицейскими чрезмерной силы во время задержания.
Взрыв дома в Киеве. Спасатели убирают завалы после взрыва газа в многоэтажном доме на столичных Позняках, 21 июня.
Взрыв в Бейруте. Разрушенные крыши и фасады зданий на следующий день после сильного взрыва в порту столицы Ливана, 5 августа.
Пожары в Луганской области. Вертолет пожарных несет воду для тушения лесного пожара 2 октября. Сотни эвакуированных, 11 человек погибли, некоторые села полностью сгорели.
Пожары в Австралии. Травмированная огнем коала проходит лечение в зоопарке дикой природы на острове Кенгуру, 10 января.
Пожары в Сан-Франциско. Дым от лесных пожаров в Северной Калифорнии покрывает Сан-Франциско туманом и оранжевым сиянием, 9 сентября.
Илон Маск впервые запустил ракету с астронавтами. Ракета SpaceX Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon взлетает со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, 30 мая.
Полет кометы NEOWISE. Комета NEOWISE, самая яркая из наблюдаемых в северном полушарии за 25 лет, проходит над Стоунхенджем ранним утром 21 июля в Солсбери, Англия.
Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких фактах о COVID-19 в 2020 году.