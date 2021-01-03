Опубліковано головні фотографії 2020 року в Україні та світі
2020-й називають найгіршим роком сучасності через пандемію COVID-19, лісові пожежі, природні катаклізми і політичні кризи.
OBOZREVATEL вибрав найкращі знімки року в Україні та світі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Катастрофа літака МАУ в Тегерані. Квіти і свічки покладені перед портретами жертв рейсу PS 752 у меморіальному кутку аеропорту "Бориспіль". На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, з них 11 українців.
Парад волонтерів на День Незалежності в Києві. Дівчинка тримає фотографію свого батька Ярослава Журавля, який загинув під Зайцевим, не дочекавшись допомоги.
Масковий режим в Україні через коронавірус. Пам'ятник дітям-засновникам Києва в протиепідемічних костюмах і масках на Поштовій площі столиці. Так активісти висловили повагу медпрацівникам, які борються з епідемією в усьому світі.
Подяка медикам у Києві. Рекламний щит із портретом лікаря-терапевта Івана Венжиновича і написом "Спасибі!" Наприкінці вересня медик помер від COVID-19.
Безлюдний Ухань. Чоловік переходить порожню дорогу 3 лютого в китайському місті Ухань, звідки коронавірус поширився світом.
Масова смертність від COVID-19 в Італії. Труни з померлими італійцями в одній із церков у місті Серіате 28 березня.
Продуктова паніка в Британії. Порожні полиці в супермаркеті Tesco в Лондоні 19 березня.
Початок вакцинації від коронавірусу. 81-річний Вільям Шекспір отримує вакцину Pfizer/BioNTech в університетській лікарні Ковентрі на початку найбільшої програми з імунізації в історії Великобританії, 8 грудня.
Трамп вилікувався від коронавірусу. Президент США Дональд Трамп знімає маску після повернення в Білий дім з Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда 5 жовтня.
Байден переміг на президентських виборах. Обраний президент США Джо Байден вітає натовп 7 листопада в Вілмінгтоні, штат Делавер.
Протести в Білорусі. Прихильники білоруської опозиції несуть біло-червоно-білі прапори на мітингу в центрі Мінська проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка, 20 вересня.
Протести проти заборони абортів у Польщі. Люди беруть участь у демонстрації у Варшаві проти рішення Конституційного трибуналу, внаслідок якого аборти були практично повністю заборонені, 26 жовтня.
Протести у США через загибель Джорджа Флойда. Мурал, намальований художником Кенні Алтідором на стіні супермаркету CTown у Брукліні, із зображенням афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув через застосування поліцейськими надмірної сили під час затримання.
Вибух будинку в Києві. Рятувальники прибирають завали після вибуху газу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках, 21 червня.
Вибух у Бейруті. Зруйновані дахи та фасади будівель на наступний день після сильного вибуху в порту столиці Лівану, 5 серпня.
Пожежі в Луганській області. Вертоліт пожежних несе воду для гасіння лісової пожежі 2 жовтня. Сотні евакуйованих, 11 людей загинули, деякі села повністю згоріли.
Пожежі в Австралії. Травмована вогнем коала проходить лікування в зоопарку дикої природи на острові Кенгуру, 10 січня.
Пожежі в Сан-Франциско. Дим від лісових пожеж у Північній Каліфорнії покриває Сан-Франциско туманом і оранжевим сяйвом, 9 вересня.
Ілон Маск вперше запустив ракету з астронавтами. Ракета SpaceX Falcon 9 із пілотованим космічним кораблем Crew Dragon злітає зі стартового майданчика в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, 30 травня.
Політ комети NEOWISE. Комета NEOWISE, найяскравіша зі спостережуваних у північній півкулі за 25 років, проходить над Стоунхенджем рано вранці 21 липня в Солсбері, Англія.
Раніше OBOZREVATEL писав про найгучніші факти про COVID-19 у 2020 році.