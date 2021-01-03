Опубліковано головні фотографії 2020 року в Україні та світі

Мирослав Семенюк Світ 14:54, 3.01.2021 Оновлено: 16:26, 3.01.2021

2020-й називають найгіршим роком сучасності через пандемію COVID-19, лісові пожежі, природні катаклізми і політичні кризи.

OBOZREVATEL вибрав найкращі знімки року в Україні та світі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

  • Катастрофа літака МАУ в Тегерані. Квіти і свічки покладені перед портретами жертв рейсу PS 752 у меморіальному кутку аеропорту "Бориспіль". На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, з них 11 українців.

Портрети жертв рейсу PS 752 у "Борисполі"

  • Парад волонтерів на День Незалежності в Києві. Дівчинка тримає фотографію свого батька Ярослава Журавля, який загинув під Зайцевим, не дочекавшись допомоги.

Дочка Ярослава Журавля з портретом загиблого батька

  • Масковий режим в Україні через коронавірус. Пам'ятник дітям-засновникам Києва в протиепідемічних костюмах і масках на Поштовій площі столиці. Так активісти висловили повагу медпрацівникам, які борються з епідемією в усьому світі.

Пам'ятник дітям-засновникам Києва в протиепідемічних костюмах
Рекламний щит із портретом лікаря-терапевта Івана Венжиновича

  • Безлюдний Ухань. Чоловік переходить порожню дорогу 3 лютого в китайському місті Ухань, звідки коронавірус поширився світом.

Безлюдний Ухань

  • Масова смертність від COVID-19 в Італії. Труни з померлими італійцями в одній із церков у місті Серіате 28 березня.

Труни з померлими італійцями в одній із церков

  • Продуктова паніка в Британії. Порожні полиці в супермаркеті Tesco в Лондоні 19 березня.

Порожні полиці в супермаркеті Tesco в Лондоні

  • Початок вакцинації від коронавірусу. 81-річний Вільям Шекспір отримує вакцину Pfizer/BioNTech в університетській лікарні Ковентрі на початку найбільшої програми з імунізації в історії Великобританії, 8 грудня.

81-річний Вільям Шекспір отримує вакцину Pfizer/BioNTech

  • Трамп вилікувався від коронавірусу. Президент США Дональд Трамп знімає маску після повернення в Білий дім з Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда 5 жовтня.

Трамп вилікувався від коронавірусу

  • Байден переміг на президентських виборах. Обраний президент США Джо Байден вітає натовп 7 листопада в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Байден переміг на президентських виборах

  • Протести в Білорусі. Прихильники білоруської опозиції несуть біло-червоно-білі прапори на мітингу в центрі Мінська проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка, 20 вересня.

Протести проти Лукашенка в Мінську

  • Протести проти заборони абортів у Польщі. Люди беруть участь у демонстрації у Варшаві проти рішення Конституційного трибуналу, внаслідок якого аборти були практично повністю заборонені, 26 жовтня.

Протести проти заборони абортів у Польщі

  • Протести у США через загибель Джорджа Флойда. Мурал, намальований художником Кенні Алтідором на стіні супермаркету CTown у Брукліні, із зображенням афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув через застосування поліцейськими надмірної сили під час затримання.

Мурал із загиблим Джорджем Флойдом

  • Вибух будинку в Києві. Рятувальники прибирають завали після вибуху газу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках, 21 червня.

Вибух будинку на Позняках

  • Вибух у Бейруті. Зруйновані дахи та фасади будівель на наступний день після сильного вибуху в порту столиці Лівану, 5 серпня.

Вибух у Бейруті
Пожежі в Луганській області

  • Пожежі в Австралії. Травмована вогнем коала проходить лікування в зоопарку дикої природи на острові Кенгуру, 10 січня.

Коала постраждала у пожежі в Австралії

  • Пожежі в Сан-Франциско. Дим від лісових пожеж у Північній Каліфорнії покриває Сан-Франциско туманом і оранжевим сяйвом, 9 вересня.

Пожежі в Сан-Франциско

  • Ілон Маск вперше запустив ракету з астронавтами. Ракета SpaceX Falcon 9 із пілотованим космічним кораблем Crew Dragon злітає зі стартового майданчика в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, 30 травня.

Ракета SpaceX Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon

  • Політ комети NEOWISE. Комета NEOWISE, найяскравіша зі спостережуваних у північній півкулі за 25 років, проходить над Стоунхенджем рано вранці 21 липня в Солсбері, Англія.

Комета NEOWISE

Раніше OBOZREVATEL писав про найгучніші факти про COVID-19 у 2020 році.

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