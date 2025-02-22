Опасность не миновала, нужно переливание крови: врачи сказали, сколько времени Папа Франциск пробудет в больнице

Папа Римский Франциск пробудет в римской больнице Джемелли еще неделю. Пока он не находится под угрозой смерти, но не полностью вне опасности. Ему нужно переливание крови.

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Об этом на пресс-конференции рассказали члены команды медиков, занимающихся лечением Папы Римского Франциска. Их слова передает Vatican News. Врачи добавляют, что в настоящее время прогноз сдержан.

"Понтифик не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя все еще испытывает проблемы с дыханием и поэтому может двигаться лишь ограниченно", - сообщили врачи.

В то же время они рассказали, что Папа сидит в кресле прямо, работает и, как всегда, шутит.

"Существует риск того, что микробы с дыхательных путей понтифика могут попасть в его кровь и вызвать сепсис", – рассказали медики, отвечая на вопросы журналиста, чего они больше всего боятся.

При этом один из врачей выразил уверенность, что Папа Римский в какой-то момент покинет больницу и вернется в свою резиденцию, хотя хронические респираторные проблемы останутся.

Позже врачи ухудшили свои прогнозы по состоянию понтифика. Они сообщили, что 22 февраля, утром, Папа Франциск пережил длительный астматический респираторный кризис, также требовавший применения высокого потока кислорода.

"Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, требовавшей переливания крови. Святейший Отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, даже если ему было хуже, чем вчера", – сообщили врачи.

Ранее итальянский кардинал Джанфранко Равази высказал предположение, что Папа Франциск может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Это может произойти, если его состояние не позволит продолжать исполнять обязанности главы Римско-католической церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, понтифик находится в больнице с 14 февраля. Причем за февраль это уже вторая госпитализация главы католической церкви. У Папы Франциска диагностирована двусторонняя пневмония, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.

Напомним, что Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

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