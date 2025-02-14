Папа Римский попал в больницу: что случилось с понтификом

Папу Римского Франциска 14 февраля госпитализировали в больницу им. Агостино Джемелли. У понтифика "инфекция дыхательных путей" и "небольшая температура".

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Об этом официально сообщил Ватикан. Интересно, что в Святом Престоле уточнили: Папу Римского увезли к медикам сразу же "после утренних рабочих встреч". "Рабочая встреча" у понтифика была с премьером Словакии Робертом Фицо.

В Ватикане утверждают, что Папа Франциск в больнице "должен пройти некоторые необходимые диагностические обследования для продолжения в больничных условиях лечения до сих пор продолжающегося бронхита".

То есть проблемы со здоровьем понтифика начались еще до встречи со скандальным политиком Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск в воскресенье, 9 февраля, не смог завершить проповедь из-за состояния здоровья. Как отмечают в Ватикане, после этого "рабочие встречи в течение недели понтифик проводил в Доме святой Марты, а не в Апостольском дворце".

С Фицо, как утверждают в Святом Престоле, Папа Римский "обсуждал вопросы, связанные с семьей и образованием, нестабильность в Украине и перспективы мира, хрупкое израильско-палестинское перемирие и гуманитарный кризис в секторе Газа".

Со словацким премьером была его 83-летняя мать – как отмечено в сообщении, она была в составе делегации.

В настоящее время начальные анализы понтифика указывают на инфекцию дыхательных путей.

"Клиническое состояние стабильное, небольшая температура. Папа спокоен, в хорошем настроении, даже прочитал несколько газет", – сообщил спикер Папы Франциска Маттео Бруни.

Святейший Престол отметил, что в связи с госпитализацией понтифика юбилейная аудиенция, которая была запланирована на 15 февраля, отменена, а святую мессу в воскресенье 16 февраля проведет кардинал Жозе Толентино де Мендонса.

Напомним, что ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

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