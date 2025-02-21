Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья: что известно

Итальянский кардинал Джанфранко Равази высказал предположение, что Папа Франциск может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Это может произойти, если его состояние не позволит продолжать исполнять обязанности главы Римско-католической церкви.

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88-летний Папа уже почти неделю находится в больнице Ватикана им. Агостино Джемелли, борясь с пневмонией в обоих легких. Об этом пишет The Telegraph.

Бывший чиновник Ватикана отметил, что Папа Франциск всегда был готов к сложным вызовам и был решителен. Однако при отсутствии возможности "немедленно, остро и решительно" общаться с верующими, иметь "прямой контакт" с католиками мира, как это необходимо для выполнения его роли, он мог бы рассмотреть возможность отставки.

"Однако нет сомнения, если он оказался в ситуации, когда его способность иметь прямой контакт, как он любит это делать, чтобы иметь возможность общаться мгновенно, остро и решительно, тогда я считаю, он мог бы подумать об отставке", – сказал кардинал.

Кардинал вспомнил, что раньше понтифик мог справляться с путешествиями в очень сложных условиях, таких как путешествие на Дальнем Востоке. Он проделал более 32 тысяч километров, чтобы встретиться с верующими в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Восточном Тиморе и Сингапуре.

"Он мог бы это сделать, поскольку он является человеком, который достаточно решителен в своем выборе", – сказал кардинал Равази.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что состояние Папы стабильное и он чувствует себя лучше. Он даже смог подняться с постели, позавтракать в своем кресле и отправить Евхаристию. Однако, по словам врачей, его пребывание в больнице будет продолжаться дольше, чем ожидалось сначала.

Кардинал Маттео Зупи, глава католических епископов Италии и архиепископ Болонья, выразил уверенность, что понтифик поправится и вернется к своим обязанностям в ближайшее время.

"Тот факт, что Папа завтракал, читал газеты, встречался с людьми, свидетельствует, что мы двигаемся в правильном направлении для полного выздоровления, которое, как мы надеемся, произойдет в скором времени", – сказал он на церковном мероприятии в Болонье.

В последние годы у Папы был ряд проблем со здоровьем, и он сам обсуждал перспективу отставки в случае невозможности выполнять свои обязанности и руководить 1,3 млрд католиков мира. Это будет зависеть от его физического и умственного состояния.

Известно, что Папа неоднократно упоминал о своем здоровье, в частности о проблемах с коленями, что заставило его использовать инвалидную коляску. Он рассказывал, что чувствует себя "старым" и униженным из-за этого.

Ранее на этой неделе заместитель секретаря дикастерии по культуре и образованию Ватикана Антонио Спадаро также озвучил возможность папской отставки.

"Папа – человек, который, если он считает, что у него больше нет энергии, чтобы вести Церковь вперед, ушел бы в отставку", – сказал преподобный Спадаро, товарищ-иезуит и близкий советник Папы.

При этом со всего мира поступают послания поддержки и молитвы о выздоровлении Папы.

Как сообщал OBOZ.UA, понтифик находится в больнице с 14 февраля. Причем за февраль это уже вторая госпитализация главы католической церкви. У Папы Франциска диагностирована двусторонняя пневмония, которая нуждается в дальнейшей фармакологической терапии.

Ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

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