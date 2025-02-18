У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию: как оценивают состояние понтифика

Лечение Папы Римского Франциска, госпитализированного в больницу Ватикана им. Агостино Джемелли, оказалось более сложным, чем раньше рассчитывали медики. В настоящее время у понтифика диагностирована "двусторонняя пневмония, которая требует дальнейшей фармакологической терапии".

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Об этом сообщает Ватикан. В свою очередь издание Рolitico, ссылаясь на источники из окружения Папы Римского, сообщает, что глава католической церкви "уверен, что не выживет".

В частности, в Святом Престоле рассказывают, что вечером 18 февраля Папе Римскому сделали томографию грудной клетки.

"Исследование выявило сложную картину, требующую дальнейшей фармакологической терапии. Полимикробная инфекция, возникшая в контексте бронхоэктатической болезни и астматического бронхита, и требовала использования антибиотиков, делает лечение более сложным. В частности, томография выявила начало двусторонней пневмонии. Тем не менее, Папа Франциск находится в хорошем настроении", – сообщают в Ватикане.

В Рolitico цитируют рассказ людей из окружения понтифика – он "страдает от сильной боли и приватно выразил уверенность, что на этот раз не выживет". Папа изначально не хотел ехать в больницу, но врачи ему четко сказали, что Папа Франциск рискует умереть, если останется в своей комнате.

Как сообщал OBOZ.UA, понтифик находится в больнице с 14 февраля. Причем за февраль это уже вторая госпитализация главы католической церкви.

В Ватикане также рассказывают о адресованных Папе рисунках, которые добавились к "сотням сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления". Рисунки делают дети, госпитализированные в отделении детской онкологии больницы им. Агостино Джемелли.

Напомним, что ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

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