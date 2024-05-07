'Опасная и безответственная': в НАТО отреагировали на ядерную риторику России

В НАТО заявили, что ядерная риторика России опасна и безответственна. Так пресс-секретарь Североатлантического Альянса Фара Дахлалла прокомментировала объявление РФ о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия.

"НАТО остается бдительным. Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", - цитирует RMF FM ответ спикера организации на соответствующий вопрос.

Также представитель Североатлантического Альянса отметила, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".

Но "Россия начала эту незаконную войну и должна ее окончить", заметила Дахлалла.

Комментарию НАТО предшествовало заявление министерства обороны России. Там заявили, что намерены в ближайшее время провести учения по применению ядерного оружия тактического назначения. Речь идет об учениях в ракетных соединениях южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота.

В Европе прокомментировали заявление РФ так же, как и в НАТО. В ЕС назвали планы учений "продолжением безответственного поведения" России.

В США же отметили, что не видят признаков возможного применения такого оружия в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Он будет угрожать спутникам всех стран и компаний мира.

Ранее стало известно, что РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились многие десятилетия назад, когда более 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, запрещающий любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

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