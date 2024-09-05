'Они уважают убийцу больше, чем международное право': Зеленский отреагировал на оправдание Монголии за визит Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оправдание Монголии за визит кремлевского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что страна демонстрирует большее уважение главе Кремля, чем международному праву.

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Об этом глава государства сказал в интервью NBC News. Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, Монголия не придерживается Римского устава, который она ратифицировала, и это свидетельствует о ее приоритетах.

"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать. И я считаю, что это ответ Монголии относительно международного права, уважают ли они его, или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент Монголия демонстрирует большее уважение к личности, являющейся символом войны, чем к мирным принципам и международному правопорядку. Президент считает, что это свидетельствует о серьезных проблемах соблюдения международного права в Монголии.

"Но это не значит, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности того или иного человека. Потому что большинство стран все равно будет ждать ответственности и она все равно будет", – добавил он.

Стоит отметить, что власти Монголии после игнорирования ордера Международного уголовного суда на арест кремлевского диктатора Владимира Путина объяснили свое решение "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Улан-Баторе Владимира Путина пышно встретили с почетной стражей. Далее военный преступник провел переговоры с президентом государства Ухнагийном Хурелсухом.

– В МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МКС, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия.

– По данным Bloomberg, официальный Улан-Батор заранее дал гарантии Москве, что Путин не будет арестован на ее территории.

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