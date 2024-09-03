"Страна зависима": в Монголии объяснили, почему не арестовали Путина, несмотря на ордер МУС

Власти Монголии после игнорирования ордера Международного уголовного суда на арест кремлевского диктатора Владимира Путина объяснили свое решение "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между Россией и Китаем, в трудное положение.

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Об этом 3 сентября в комментарии POLITICO сказал представитель государства. "Извините, у нас немного связаны руки – это послание правительства Монголии", – указали журналисты.

Путин прилетел в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Страна имеет обязательства перед МУС, однако требование арестовать подозреваемого в военном преступлении она не выполнила.

Представитель правительства заявил, что его государство импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от ближайших соседей. "Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", – сказал он.

"Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют наши официальные заявления на сегодняшний день", – добавил источник.

В POLITICO считают, что Улан-Батор вынужден "балансировать на дипломатическом канате", чтобы не испортить отношения с Москвой и Пекином. Полномасштабное вторжение России в Украину не изменило этот подход властей.

В то же время Монголия – член МУС и обязана следовать решениям суда. Ранее эксперт по правовым вопросам сообщил POLITICO, что Монголия, скорее всего, столкнется с судебным преследованием за свое бездействие касательно ордера на арест Путина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Улан-Баторе Владимира Путина пышно встретили с почетным караулом. Далее военный преступник провел переговоры с президентом государства Ухнагийном Хурэлсухом.

– В МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МУС, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия.

– По данным Bloomberg, официальный Улан-Батор заранее дал гарантии Москве, что Путин не будет арестован на ее территории.

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