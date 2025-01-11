'Он решил, что это больше не смешно': Трюдо рассказал, как в шутку предлагал Трампу обменять часть Канады на Калифорнию

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал, как во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре в шутку предложил обменять регионы Канады на американские штаты.

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Об этом Трюдо рассказал в интервью NBC News, сообщает "Укринформ". По его словам, тему изменили, потому что Трампу уже было не смешно.

Разговор произошел в резиденции избранного президента США во Флориде после того, как он впервые поднял тему якобы присоединения Канады и Штатов.

"Эта тема возникла и мы начали обсуждать. Когда же я сказал: "Возможно, можно обменять определенные части (Канады – ред.) на Вермонт или Калифорнию", – он сразу решил, что это больше не смешно, и мы сменили тему ", – отметил Трюдо.

Премьер-министр Канады считает Трампа достаточно хорошим переговорщиком, и заявлениями о присоединении Канады к составу США он отвлекает людей от обсуждения экономической политики будущей администрации.

"Он (Трамп – ред.) отвлекает людей от обсуждения 25% пошлин на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и цемент", – отметил Трюдо.

По словам канадского премьера в случае введения Штатами пошлин на импорт из Канады, все покупают американцы существенно вырастет в цене. Трюдо отметил, что Канада заинтересована в добрососедских отношениях с США, но никогда не станет 51-м штатом.

"Этого не случится. Канадцы очень гордятся тем, что они – канадцы. Один из наиболее очевидных способов нашего самоопределения это: "Мы не американцы", – сказал он.

Напомним, Джастин Трюдо прокомментировал идею Дональда Трампа по поводу присоединения Канады к Америке как 51-го штата. Глава правительства заметил, что такой сценарий невозможен и "нет никакого шанса" на то, что Канада станет частью США.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии американский миллиардер Илон Маск упрекнул Джастину Трюдо в нежелании "присоединять" свою страну к территории Соединенных Штатов. По словам изобретателя, заявления главы канадского правительства не имеют значения. К тому же Маск назвал Трюдо "девушкой".

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