Олаф Шольц избран новым канцлером Германии: что он говорил об Украине и России

В среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц избран новым федеральным канцлером Германии. Он был единственным кандидатом и поддержан 395 голосами.

Об этом по итогам заседания Бундестага Германии сообщило издание DW. Голосование прошло тайно. Отмечается, что для избрания необходимо большинство голосов парламентариев. При 736 депутатах это 369 голосов. У светофорных партий СПД, Зеленых и СвДП вместе 416 мест. В Германии будет первая коалиция светофоров на федеральном уровне.

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63-летний Шольц стал девятым канцлером Республики и четвертым от партии СДПГ. В течение последних 16 лет эту должность занимала Ангела Меркель от ХДС.

После избрания федеральным канцлером Шольц отправился во дворец Бельвю на встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который официально назначил его новым главой правительства. Затем политик принес присягу в Бундестаге, пишет Spiegel Politika. Так, он официально заменил Меркель в канцелярии. Во второй половине дня между ними двумя проходит передача дел.

Формула присяги изложена в статье 56 Основного закона: "Я клянусь, что буду посвящать свою энергию благополучию немецкого народа, увеличивать его блага, предотвращать нанесенный ему ущерб, поддерживать и защищать Основной закон и федеральные законы, добросовестно выполнять свои обязанности и отдавать должное каждому. И да поможет мне Бог".

При этом Шольц не прозносил последнюю фразу, отказавшись от религиозных формул, поскольку был крещен как протестант, но позже покинул церковь.

Отношения с Россией

Стоит отметить, что партия СДПГ, которая привела Шольца в должность, традиционно выступает за тесные связи с Россией, пишет DW.

Политик вырос в Гамбурге, где традиционно сильны позиции социал-демократов. Там получил юридическое образование и работал адвокатом. Партийная карьера началась в 1980-е. Он был заместителем главы Jusos – молодежной организации СДПГ, позднее – депутатом бундестага, сенатором в Гамбурге, а в начале нулевых стал игроком команды канцлера Шредера, заняв в 2002 году должность генсека партии.

В первом из четырех коалиционных правительств Меркель он был министром труда, затем бургомистром Гамбурга и снова министром, теперь уже – финансов. Единственной крупной карьерной неудачей стал проигрыш Шольца на выборах главы партии в 2019 году. При этом о России Шольц высказывался редко, публичной информации мало.

Уже в 1990-е Шольц возглавлял СДПГ в одном из районов Гамбурга и тогда контактировал с политиками и бизнесменами из Санкт-Петербурга. При этом сам он не раз бывал в российском городе на Неве.

В ходе нынешней избирательной кампании Шольц позиционировал себя как "наследник" Меркель. В отношении России это справедливо, но многое будет зависеть от того, какие партии войдут в коалицию, считают эксперты.

"Если в коалицию войдут "зеленые", а это очень вероятно, политика в отношении России не изменится", – отметил, в частности, Штефан Майстер, эксперт Германского общества внешней политики.

Отмены санкций против России или признания Крыма ждать не стоит, а поддержка Берлином газопровода "Северный поток - 2" не изменится, считает Майстер.

Ранее Шольц выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских войск на границе с Украиной. По его словам, безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают принципы, согласованные в рамках политики разрядки, которые продолжают действовать до сих пор.

"Это включает неприкосновенность границ. Очень важно, чтобы никто не перелистывал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы", – сказал Шольц.

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