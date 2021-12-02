Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет: как прошла церемония

В Берлине в четверг, 2 декабря, провели официальную часть церемонии прощания Ангелы Меркель с должностью канцлера ФРГ. Ее провели традиционным способом – под сопровождение военного оркестра.

Речь идет о церемонии Der Große Zapfenstreich. Таким способом в Германии провожают с должностей ведущих политиков и генералов армии. Трансляцию на Youtube вел "WELT" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Для своей церемонии Меркель выбрала композицию знаменитой панк-рокерши Нины Хаген "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку"). Прозвучали также христианский гимн "Великий Боже, мы славим тебя" и песня "Для меня прольется дождь из красных роз" Гильдегард Кнеф. Композиции исполнял военный оркестр. Отметим, что частью события является исполнение музыки по желанию политика, которого провожают.

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Церемония проходила во дворе Министерства обороны страны. На ней присутствовало около двухсот человек, в том числе 52 министра правительств разных периодов.

Участниками торжеств также стал бундесвер (Вооруженные силы ФРГ). Это говорит об уважении к экс-канцлеру со стороны военных. Также были зажжены факелы.

Официально пост канцлера Германии Меркель покинет только на следующей неделе. Голосование в Бундестаге относительно новой кандидатуры состоится 8 декабря. К тому времени Меркель будет продолжать исполнять обязанности.

Ранее Меркель заявила, что после избрания нового главы правительства уйдет на пенсию. В будущем она больше не собирается заниматься политикой. В то же время политик призналась, что четких планов на будущее пока не имеет. Однако в первое время намерена попеременно "читать и спать".

Немецкие социал-демократы, зеленые и либералы согласились сформировать новое правительство Германии. Это открывает путь министру финансов Олафу Шольцу в кресло канцлера. Он может вступить в должность не позднее 8 декабря. Что известно о политике, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем заседании действующего правительства ФРГ вероятный будущий канцлер Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель саженец кизилового куста в качестве прощального подарка. Его высота составляла один метр.