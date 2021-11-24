Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила: на что намекнул 'подарок со смыслом'. Фото

На последнем заседании действующего правительства ФРГ вероятный будущий канцлер Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель саженец кизилового куста в качестве прощального подарка. Его высота составляла один метр.

Об этом сообщает издание Bild. Это произошло в среду, 24 ноября. Также Шольц преподнес Меркель букет цветов.

Саженец кизила находился в вазоне. Как предположило издание, такой подарок может быть символичным.

По мнению журналистов, подарок может содержать намек на мужа Меркель. Дело в том, что кусты кизила нужно растить в "кислой" почве. В немецком языке это слово звучит, как "sauer". Оно, как пишет издание, созвучно с именем супруга канцлера Йоахима Зауэра.

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В статье также говорится, что куст, подаренный политику, дает плоды черного цвета. Этот цвет символизирует Христианско-демократической союз.

В издании Der Spiegel отметили, что сорт растения имеет название Carpe diem. В переводе с латыни это выражение означает "лови мгновение".

Представитель Социал-демократической партии Германии Майкл Рот на своей странице в Twitter опубликовал фото подарка Шольца.

"Сегодня в кабинете канцлера были цветы. И саженец для сада. Безошибочный знак: вот и все. Спасибо, канцлер!" – написал он.

Heute gab’s im Kabinett Blumen für die Bundeskanzlerin. Und ein Bäumchen für ihren Garten. Ein untrügliches Zeichen: das war’s jetzt. #DankeKanzlerin! pic.twitter.com/qsZzAnFjDm — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) November 24, 2021

Напомним: ранее Меркель заявила, что после избрания нового главы правительства уйдет на пенсию. В будущем она больше не собирается заниматься политикой. В то же время политик призналась, что четких планов на будущее пока не имеет. Однако в первое время намерена попеременно "читать и спать".

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие социал-демократы, зеленые и либералы согласились сформировать новое правительство Германии. Это открывает путь министру финансов Олафу Шольцу в кресло канцлера. Он может вступить в должность канцлера ФРГ не позднее 8 декабря. Что известно о политике, читайте в материале.