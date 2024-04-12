Израиль готовится к атаке со стороны Ирана в течение ближайших 24-48 часов – WSJ

Иран готовится к возможной атаке на Израиль, которая может произойти в течение следующих 24-48 часов. Однако план нападения со стороны Тегерана еще не окончательно подготовлен.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана в южном или северном направлениях. Это может произойти в течение следующих одного-двух дней.

Однако лицо, имеющее информацию от руководства Ирана, сообщило WSJ, что хотя обсуждаются планы нападения, окончательное решение еще не принято.

Ранее на этой неделе отчеты разведки США указывали на возможность нападения на израильские активы со стороны Ирана или его союзников, однако источник, на который ссылается издание, отмечает, что сейчас кажется, что атака может произойти в пределах территории Израиля.

Официальный представитель США, осведомленный по этому вопросу, заявил, что отчеты американской разведки указывают на возможный ответный удар Ирана в течение следующих нескольких дней, "возможно, на территории Израиля".

Как сообщал OBOZ.UA, военные Израиля убили сразу троих сыновей лидера ХАМАС Исмаила Гания во время авиаудара в секторе Газа. Удар был нанесен по авто; армия обороны Израиля Цахал сообщила, что родственники направлялись "для проведения террористической деятельности".

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ может нанести прямой удар по Исламской республике. Это произойдет, если Иран начнет ракетную атаку со своей территории на Израиль.