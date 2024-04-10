Израиль пригрозил Ирану прямым ответным ударом, если тот нападет с собственной территории: что происходит

ЦАХАЛ может нанести прямой удар по Исламской республике. Это произойдет в том случае, если Иран начнет ракетную атаку со своей территории на Израиль.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Израэль Кац. Его комментарий связан с обострением напряженности между государствами после гибели высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции при ударе Израиля по иранскому консульству в Сирии.

"Если Иран атакует со своей территории, Израиль ответит и ударит по Тегерану", – сказал министр в сообщении X на фарси и иврите.

Ранее в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи повторил обещание принять ответные меры Израилю за нападение на его консульство в Дамаске.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Израиля и Ирана выходит на новый виток. Иран готовится ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Конфликт между двумя странами, долгое время носивший характер прокси-войны, обострился с началом гражданской войны в Сирии. В частности, Израиль обвинил Иран в попытке создать сухопутный коридор через Ирак и Сирию в Ливан и предупредил, что рассматривает это как значительную стратегическую угрозу. В ответ иранские лидеры назвали Израиль "нелегитимным сионистским режимом". С тех пор конфликт Израиля и Ирана перешел к "горячей" стадии.

В Дамаске в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции.

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