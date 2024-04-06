Иран планирует в ближайшие дни 'отомстить' Израилю за обстрел своего консульства в Сирии - CBS News

Соединенные Штаты предупредили, что конфликт Израиля и Ирана выходит на новый виток. Иран готовится ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, заявили официальные лица США.

По данным Пентагона, именно Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске. Из-за этого удара были убиты несколько высокопоставленных лидеров "Корпуса стражей исламской революции". Разведка США получила данные, что Иран планирует ответную атаку, пишет CBS News.

Конфликт между двумя странами, долгое время носивший характер прокси-войны, обострился с началом гражданской войны в Сирии. В частности, Израиль обвинил Иран в попытке создать сухопутный коридор через Ирак и Сирию в Ливан и предупредил, что рассматривает это как значительную стратегическую угрозу. В ответ иранские лидеры назвали Израиль "нелегитимным сионистским режимом". С этого времени конфликт Израиля и Ирана перешел к "горячей" стадии.

Вероятный ответ Ирана будет сделан по украденному у российских военных преступников принципу "гибридной атаки". То есть на Израиль выпустят одновременно рой ударных беспилотников Shahed и крылатых ракет. Атака, вероятно, произойдет в период с сегодняшнего дня до конца Рамадана на следующей неделе. Разведка США предполагает, что хотя время и цель ответа неизвестны, пропорциональным ответом на атаку в Дамаске может быть удар по израильскому дипломатическому учреждению.

В минувшую пятницу в Тегеране состоялись публичные похороны тех членов КСИР, которые были убиты во время израильского удара в Дамаске. Среди убитых два генерала Ирана. Поэтому во время похорон главнокомандующий КСИР генерал Хоссейн Салами предупредил, что "Израиль не сможет избежать последствий" убийства иранских военных офицеров.

В свою очередь, Израиль публично предупредил, что готов отвечать в случае атаки на страну.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дамаске в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции.

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