Охранник отреагировал мгновенно: момент покушения на премьера Японии Кисиду попал на видео

В сети появилось видео с моментом покушения на жизнь премьер-министра Японии Фумио Кисиды, совершенного накануне, 15 апреля, в японском городе Вакаяма. Бдительный охранник политика заметил цилиндрический предмет, брошенный по общавшемуся с людьми Кисиде из толпы.

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Реакция бодигарда была молниеносной: он отбросил взрывное устройство и оттолкнул премьера, прикрыв его от взрыва. Кадры спасения Кисиды были опубликованы в Twitter японского издания ANTIPA.

Взрывное устройство цилиндрической формы к ногам Кисиды бросили из толпы, когда он общался с людьми в ходе визита в портовый город Вакаяма. Сам премьер ничего не заметил, ведь нападение на него было совершено со спины.

Один из охранников цилиндрический предмет, который катился под ноги политику, увидел. Реакция его была молниеносной: он мгновенно отбил устройство портфелем, который держал в руках, а затем – отбросил его ногой подальше.

В то же время он оттолкнул Кисиду и, прикрыв его портфелем и собственным телом, быстро увел из зоны поражения.

Японский премьер был эвакуирован, он не пострадал. Нападающего же правоохранители задержали на месте покушения: им оказался 24-летний мужчина. По некоторым сообщениям, при себе у него был также нож.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР запустила новый вид баллистической ракеты. Она упала в водах между Корейским полуостровом и Японией.

Поэтому в Японии даже призвали к эвакуации на острове Хокайдо.