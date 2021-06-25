В Чехии прошел мощный торнадо, пострадали сотни людей. Видео

В Южной Моравии (регион Чехии) в четверг, 24 июня, прошел один из самых разрушительных торнадо в истории страны. Пострадали от 150 до 200 человек.

Предполагается, что в стихийном бедствии могут быть жертвы, пишет e15.cz. Катастрофа затронула семь муниципалитетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После торнадо в Южной Моравии 32 тысячи потребителей остались без электричества, как и 15 тысяч домов в Злинском районе и две тысячи в Высочине.

Спасатели объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени. Службы со всей страны, а также Австрии и Словакии помогают пострадавшим на месте. Правительство рассматривает возможность развертывания армии.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Шанчжи на северо-востоке Китае прошел торнадо. В результате стихийного бедствия погиб минимум один человек, 16 пострадали.