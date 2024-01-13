'Официальный ярлык не имеет значения': Байден назвал йеменских хуситов террористами

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что считает хуситов, которые контролируют большую часть Йемена и атакуют корабли в Красном море, террористами.

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Об этом сообщает Bloomberg. В пятницу, 12 января, Байден ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он назвать хуситов террористической организацией.

"Я думаю, что да", – сказал американский лидер.

При этом президент не считает, что официальное определение этой группы террористической изменит ситуацию.

Следует отметить, что после того, как Джо Байден стал президентом Штатов, его администрация отменила официальное признание хуситов террористической группой. Причиной такого решения стали опасения, что санкции, связанные с таким статусом, усугубят гуманитарную ситуацию в Йемене, которая и так была сложной после лет гражданской войны.

Однако в ноябре 2023 года Белый дом сообщил, что пересматривает это решение после того, как хуститы захватили грузовое судно в Красном море.

"Байден заявил, что в конечном итоге официальное определение (хуситов террористами – Ред.) "не имеет значения", поскольку он собрал "группу стран, чтобы сказать, что если они продолжат действовать и вести себя так, как они это делают, мы ответим", – сказано в статье.

Джо Байден также сказал журналистам, что считает американские и британские удары по объектам хуситов успешными. Одним из признаков этого успеха является отсутствие жертв среди гражданского населения, отметил он.

Напомним, что хуситы – это группировка, поддерживаемая Ираном. Она контролирует большую часть Йемена. После начала конфликта между ХАМАС и Израилем хуситы систематически атакуют в Красном море связанные с последним суда и устраивают ракетные атаки на израильские города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

– Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

– В Соединенных Штатах заверили, что они не планируют развертывать дополнительные силы в регионе. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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