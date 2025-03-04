Официально: США внесли группировки йеменских хуситов в список террористов

Правительство Соединенных Штатов официально объявило о внесении военизированной группировки йеменских хуситов в список иностранных террористических организаций. Речь идет о группировке "Ансар Аллах".

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Соответствующее заявление 4 марта сделал госсекретарь США Марк Рубио. Чиновник подчеркнул, что Госдеп "выполняет одно из самых первых обещаний" американского президента Дональда Трампа.

"С 2023 года хуситы совершили сотни нападений на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также на военнослужащих США, защищающих свободу судоходства и наших региональных партнеров", – отметил Марко Рубио. Он уточнил, что "хустить щадят корабли под китайскими флагами, атакуя только американские и союзные корабли".

В Госдепе сослались на "защиту интересов национальной безопасности, безопасности американского народа и Соединенных Штатов".

Отдельно отмечается, что США не допустят сотрудничества с хуситами какой-либо другой страны.

Кто такие хуситы

Это население Йемена, исповедующее зейдитский мазхаб (около трети населения страны).

В 2004 году самопровозглашенный имам Хусейн аль-Хуси поднял мятеж, обвинив власти Йемена в дискриминации зейдитов. Самопровозглашенный имам был убит, но это не прекратило начатую гражданскую войну. Только в 2010 году при поддержке Саудовской Аравии между хуситами и властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня.

Боевым крылом движения хуситов считают группировку "Ансар Аллах". Они утверждают, что защищают шиизм от влияния суннизма, исповедуемого большинством населения страны.

Иран не скрывает, что поддерживает все действия группировки Ансар Аллах. Группировка, среди прочего, ведет войну против Израиля; В последнее время участились нападения хуситов судна в Красном море.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце прошлого года в Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для хуситов. Им дали понять, что йеменским террористам грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАСа, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада. Такой сценарий для хуситов будет возможен, если они не прекратят ракетные атаки по Израилю.

С тех пор пока хуститы не производили обстрелы израильтян.

Между тем известно, что именно Россия передавала йеменским хуситам данные для ударов по торговым судам в Красном море. РФ через Иран предоставляла террористам данные со спутников, это требовалось для наведения ракет и дронов на корабли.

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