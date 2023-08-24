Один из самых роскошных аппаратов: что известно о самолете Embraer Legacy 600 Пригожина

Самолет, на котором в результате якобы авиакатастрофы погиб российский военный преступник, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, был бизнес-джетом Embraer EMB-135BJ Legacy 600. Его считают одним из самых "роскошных и надежных аппаратов" – за 21 год с момента начала выпуска эта модель попала в аварию только один раз, однако и тогда на борту никто не пострадал.

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О характеристиках Embraer Legacy 600 рассказало одно из российских изданий. Как пишут пропагандисты, стоимость такого нового самолета $26-30 млн, а поддержанного – от $13 млн.

Всего в стране-агрессоре их 25 штук, а в мире – около 300.

Первый Embraer EMB-135BJ Legacy 600 появился в 2001 году. Внутри он разделен на три отсека, один из которых спальный, на шесть мест. А общая пассажировместимость модели – 13 человек. На борту есть кухня и гардероб.

Длинна этого самолета – 26,33 м, а размах крыла – 21,17 м. Максимальная взлетная масса - 22,5 тонны. Двигателей у него два – это турбореактивные Rolls-Royce AE 3007A1P.

Как говорится в материле, у Embraer Legacy 600 "относительно скромные" требования к длине взлетно-посадочной полосы – для отрыва от земли ему нужно 1754 м, для посадки - 704 м. Его максимальная скорость – 834 км/ч, а максимальная высота полета – 12,5 км.

Авторы материала отдельно подчеркнули, что самое важное достоинство Embraer Legacy 600 – его надежность. За 21 год с этой моделью была связана только одна авария – над Мату-Гросу (Бразилия). Тогда оказались в одном эшелоне авиалайнер Boeing 737-8EH и Embraer EMB-135BJ Legacy 600.

Авиалайнер потерял почти половину левого крыла, начал вращаться и разрушился, погибли 154 человека. А бизнес-джет, утративший изогнутую оконечность крыла, смог продолжить полет и благополучно приземлиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, фюзеляж самолета, на борту которого находился Пригожин, оставался почти целым, когда воздушное судно столкнулось с землей. Об этом свидетельствует изображение радара со сентизованной аппаратурой (SAR).

По данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики уверены, что это публичная попытка лидера Кремля восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание "вагнеровцев" 24 июня нанесло ему и МО РФ.

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