"Очень тревожная новость": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на задержание в Украине полковников Управления госохраны за подготовку убийства президента Владимира Зеленского на заказ ФСБ РФ. Там назвали эту новость тревожной.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга во вторник, 8 мая. Она отмечала, что в Вашингтоне рады, что преступный план удалось предотвратить.

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и, конечно, мы рады, что потенциальную попытку убийства президента удалось предотвратить", — заявила Жан Пьер.

Представительница Белого дома также прокомментировала решение Вашингтона не отправлять своего представителя на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина. Такой шаг связан с агрессией России против Украины.

Она подчеркнула, что путинская Россия начала вторжение в Украину и прибегает к жестким репрессиям внутри страны, а также к "агрессивным действиям" за рубежом.

Ранее на попытку покушения на главу украинского государства отреагировали в Государственном департаменте Штатов. Там подчеркнули, что спецслужбы РФ предпринимали такие попытки уже не раз. Тот факт, что это даже не скрывается а наоборот, преподносится как подарок, очень ярко характеризует режим Кремля, считают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили о разоблачении сети агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Зеленского, руководителя СБУ Василия Малюка, главы ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. В рамках дела были задержаны два полковника Управления государственной охраны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!